İmamoğlu'nu tehdit eden CHP üyesine hapis cezası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği elektronik postalar ile tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan CHP üyesi sanık Tuna Görgünoğlu, iki ayrı suçtan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına ve 11 bin 640 TL para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine 27 Mart'ta, 'Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm' yazılı mesaj gönderdiği iddiasıyla 11 yıla kadar hapsi istenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi sanık Tuna Görgünoğlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat hazır bulunurken, sanık Tuna Güngöroğlu ile avukatı katılmadı.

"Yaptığı eylemden dolayı gurur duymaktadır"

Sanıktan şikayetçi olduklarını belirten İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat, "Davaya katılma talebimiz vardır. Sanık herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermemiştir. Bunu da savunmalarında belirtmiştir. Yaptığı eylemden dolayı gurur duymaktadır. Sanık, tehdit eyleminin en korkunç haliyle tehditlerini dile getirmiştir. Kamu güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, İmamoğlu'nun avukatının davaya katılma talebini suçtan zarar görmesi ihtimali nedeniyle kabul etti.

Toplanan deliller doğrultusunda sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğunu belirten savcılık mütalaasında, 'imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit' ve 'kamu görevlisine sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Tuna Görgünoğlu'nu suçun işleniş biçimi ve kastının yoğunluğu nedeniyle 'zincirleme şekilde tehdit' suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın pişmanlık göstermemesi nedeniyle hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar veren mahkeme, 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret' suçunu kamu görevlisine karşı işlemesi nedeniyle 11 bin 640 TL para cezasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Tuna Görgünoğlu'nun müşteki Ekrem İmamoğlu'na gönderdiği e-posta içeriklerine yer verilmişti. Şüpheli Görgünoğlu'nun ifadesinde İmamoğlu'nun dikkatini çekmek için mail gönderdiğini söylediğinin anlatıldığı iddianamede, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen zincirleme hakaret' ve 'imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit' suçlarından 4 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edilmişti.