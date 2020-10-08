1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'eğitim için tedbir' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe..." uyarısında bulundu.
 08 Ekim 2020 14:16
+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'eğitim için tedbir' çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe..." uyarısında bulundu.

Selçuk Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Ekim itibarıyla 5 sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Okullarımızda güvendeyiz ancak evinde öğrenci olsun olmasın, dışarıda herkesin tedbiri, özeni gerek. Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen evlatlarımız için maske, mesafe..."

- Velilere davet

Öte yandan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise velilerle iletişim için çok sayıda içerik hazırladıklarını belirterek, "Şimdi belki yürürken, iş yaparken, arabada giderken dinlenir diye Bizden Veli Kuşağı podcast olarak yayında." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, "Kriz Dönemlerinde Anne Babalık" üzerine yaptığı konuşma linkini paylaşımına ekleyerek velileri konuşmaları dinlemeye davet etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk paylaştı: Bir haftada eğitimde neler yaşandı?
07 Ekim 2020 18:36		 500 bin tabletin dağıtılacağı tarih netleşti
07 Ekim 2020 16:33
Doktora öğrencisi ve stajyer istihdam edenler desteklenecek
06 Ekim 2020 22:32		 İstemeyen veli, çocuğunu okula göndermeyebilecek!
06 Ekim 2020 12:21
Bakan Selçuk, okulların açık olacağı gün sayısını açıkladı
06 Ekim 2020 11:30		 MEB'den ortaokul öğrencilerine zengin kaynak desteği
05 Ekim 2020 18:22
Bakan Selçuk: Meslek içi eğitimde hedef 1 milyon öğretmen
05 Ekim 2020 16:47		 Meslek liselerinde yüz yüze eğitim başladı
05 Ekim 2020 16:18
Bakan Yardımcısı, 81 ilin milli eğitim müdürüyle görüştü
03 Ekim 2020 16:22		 MEB'den Şanlıurfa raporu: LGS başarısı yüzde 4,5
03 Ekim 2020 14:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:00 - Görevden alınan Ali Edizer hakkında suç duyurusu15:51 - Artvin'de bir köy Covid 19 salgını nedeniyle karantinaya alındı15:39 - 60 yıllık televizyonu tamir etti, 15 bin TL'ye satılığa çıkardı15:28 - İYİ Partili Türkkan'dan 'kriz' açıklaması15:24 - Süper Lig'de 'ithalat' çok, 'ihracat' neredeyse yok15:23 - Emekliliğine 4 gün kalan doktor, virüsten hayatını kaybetti
15:16 - FETÖ firarisi eski iki emniyet müdürü Ankara'da yakalandı15:13 - Aracını doludan korumak isteyen sürücüden ilginç çözüm15:04 - FETÖ'den yargılanan teğmene 6 yıl hapis15:03 - Mansur Yavaş ile AK Partili meclis üyesi tartıştı... Bırak elinden mikrofonu14:58 - Erdoğan'dan 'Karabağ' mesajı: Çözüm işgalin son bulması14:54 - Merkez Bankası rezervleri arttı
14:50 - Aranan iki FETÖ şüphelisi Malatya'da yakalandı14:49 - Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan, kendi topraklarını geri almak için savaşıyor14:47 - FETÖ'nün sözde 'Çukurova eyalet bölge imamı'na tahliye14:45 - İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısı14:38 - 46 yıl sonra ilk adım atıldı... İşte o görüntüler
14:34 - Emniyet Müdürü Verdi'nin katili koğuştaki delikten her şeyi anlatmış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
Sayıştay'ın MEB Raporu ışığında, norm fazlası öğretmen sorunu ve çözüm yolları
Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
AK Parti nabız yokluyor: 'Kontenjandan vekil' olur mu?
Meral Akşener'in basın danışmanı gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gül'den 'AYM düzenlemesi' açıklaması
Boşanma davasının arifesinde karısını öldürdü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mola alsana mola alsana ergin ataman mola alsana 1
HAYRETTİN KARAMAN 1
Löw'den Türkçe Emre Can'dan Almanca röportaj 2
gunnersaurus 1
avrupa'da coronanın 2.dalgasının başlaması 1
Bidenden Ayasofya hakkında küstah çıkışı 2
Sakağı 1
KDV İstisnası 3
can çekişmek 2
kekova 1
SON İLANLAR
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
Manisa Besot Geçici 35 İşçi Alacak
Karaman Güneyyurt İkizin Turizm Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam