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Boşanma davasında avukatın burnunu kırdılar
Kayseri Barosu avukatlarından Av. Mahmut Seydi Arık, boşanma davasında müvekkilinin kocasının yakınları tarafından darp edildi. Burnu kırılan Avukat Arık, şüphelilerden şikayetçi oldu
|08 Ekim 2020 14:22
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Kayseri Barosu avukatlarından Av. Mahmut Seydi Arık, boşanma davasında müvekkilinin kocasının yakınları tarafından darp edildi. Burnu kırılan Avukat Arık, şüphelilerden şikayetçi oldu.
Edinilen bilgiye göre, Avukat Mahmut Seydi Arık ve müvekkili Sibel T., boşanma davasına katılmak için 4. Aile Mahkemesi duruşma salonu önünde hazır bulundu. Bu sırada müvekkilinin kocası Ercan T.'nin yakınları, Avukat Arık'a saldırdı. Darp edilen Arık'ın burnu kırılırken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Darp edilen Arık, şüphelilerden şikayetçi oldu.
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