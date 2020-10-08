Sokak köpeklerinden kaçarken başını çarpıp öldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken düşüp, başını refüje çarparak hayatını kaybeden Ahmet Doğan'ın, son görüntüleri ortaya çıktı
|08 Ekim 2020 14:26
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken düşüp, başını refüje çarparak hayatını kaybeden Ahmet Doğan'ın, son görüntüleri ortaya çıktı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde Arsuz-İskenderun karayolu üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle evine doğru giden Ahmet Doğan'a (43), sokak köpekleri saldırdı. Korkuyla köpeklerden kaçmaya çalışan Doğan, bisikletinin kontrolünü kaybetti. Devrilen bisikletten düşen Doğan, başını refüje çarptı. Ahmet Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Ahmet Doğan'ın köpeklerden bisikletiyle kaçışı refüjden geçişi ve kazaya şahit olanların yardıma koşması yer alıyor.
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