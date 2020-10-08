FETÖ'nün sözde 'Çukurova eyalet bölge imamı'na tahliye
|08 Ekim 2020 14:47
|+Aa- Yazdır
Adana'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapsi istenen sözde "Çukurova eyalet bölge imamı" tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.
11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ş.A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.
Sanık Ş.A, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u telefonuna yüklediğini ve kullandığını, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında emniyet ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, şu itiraflarda bulundu:
"ByLock listemde ekli olan örgüt üyelerini tanıyorum. Ben FETÖ'nün 'Çukurova eyaleti' olarak belirlediği bölgede esnafa yönelik sohbet toplantısı yapıyordum. Benim o dönemde eyalet imamın, M.A.S. isimli örgüt mensubuydu. Aramızdaki irtibatı Hasan isimli kişi sağlıyordu. 2014 yılından 2016'ya kadar faaliyetlerime devam ettim. İtiraf mahiyetindeki ayrıntılı ifadem dosyada mevcuttur. Tüm bildiklerimi anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."
Cumhuriyet savcısı da mütalaasında sanığın tutarlı beyan ve teşhislerde bulunduğu dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Ş.A'nın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ firarisi eski iki emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
08 Ekim 2020 15:16
|FETÖ'den yargılanan teğmene 6 yıl hapis
08 Ekim 2020 15:04
|Aranan iki FETÖ şüphelisi Malatya'da yakalandı
08 Ekim 2020 14:50
|Akın Öztürk'ün Kayseri'deki eski emir astsubayının yargılandığı davada karar
08 Ekim 2020 13:03
|Adana'da FETÖ sanığının cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi
08 Ekim 2020 12:47
|Siirt'te terör operasyonu: 11 gözaltı
08 Ekim 2020 12:16
|Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu
08 Ekim 2020 11:40
|Kars belediye başkan yardımcıları adliyeye sevk edildiler
08 Ekim 2020 10:44
|Sakarya'da FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı
08 Ekim 2020 09:39
|FETÖ imamı Erkan Karaarslan iş yapmadan fatura kesmiş
08 Ekim 2020 09:22