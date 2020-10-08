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FETÖ'den yargılanan teğmene 6 yıl hapis

Antalya'da ankesörlü telefonla FETÖ örgütü sözde sorumlulularıyla görüşüp irtibat kuran teğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 08 Ekim 2020 15:04
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FETÖ'den yargılanan teğmene 6 yıl hapis

Antalya'da ankesörlü telefonla FETÖ örgütü sözde sorumlulularıyla görüşüp irtibat kuran teğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

'FETÖ üyelik' suçundan bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan teğmen H.K'nın, Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
İhlas Haber Ajansı
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