FETÖ'den yargılanan teğmene 6 yıl hapis
Antalya'da ankesörlü telefonla FETÖ örgütü sözde sorumlulularıyla görüşüp irtibat kuran teğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
|08 Ekim 2020 15:04
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Antalya'da ankesörlü telefonla FETÖ örgütü sözde sorumlulularıyla görüşüp irtibat kuran teğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
'FETÖ üyelik' suçundan bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan teğmen H.K'nın, Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.
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