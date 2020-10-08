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Mansur Yavaş ile AK Partili meclis üyesi tartıştı... Bırak elinden mikrofonu

Belediye Meclisi'nde bir önerge üzerine tartışma çıktı. Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinden elindeki mikrofonu bırakmasını istedi.
 08 Ekim 2020 15:03
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Belediye Meclisi'nde bir önerge üzerine tartışma çıktı. Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinden elindeki mikrofonu bırakmasını istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı gergin anlara sahne oldu.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve AK Partili Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez arasında tartışma yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, koronavirüs döneminde pazarcılara yönelik yardımlarla ilgili soru önergesi verdi.

BELEDİYE MECLİSİ'NDE TANSİYON YÜKSELDİ

Yavaş, önergelerle ilgili açıklama yaparken, yardımlarla ilgili bilgiyi yazılı bir şekilde vereceğini aktardı.

Bunun üzerine Ölmez, "O zaman yazılı vereceğim der, hiçbir yorum yapmazsınız." dedi.

"BIRAK MİKROFONU"

Yavaş ise "Gelip ağzımı mı tıkayacaksın. Ali İhsan Bey, benim nasıl yöneteceğime sen karışamazsın. Lütfen bırak elinden mikrofonu." karşılığını verdi.
Memurlar.Net
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