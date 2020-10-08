Mansur Yavaş ile AK Partili meclis üyesi tartıştı... Bırak elinden mikrofonu
|08 Ekim 2020 15:03
|+Aa- Yazdır
Belediye Meclisi'nde bir önerge üzerine tartışma çıktı. Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinden elindeki mikrofonu bırakmasını istedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı toplantısı gergin anlara sahne oldu.
Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve AK Partili Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez arasında tartışma yaşandı.
AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, koronavirüs döneminde pazarcılara yönelik yardımlarla ilgili soru önergesi verdi.
BELEDİYE MECLİSİ'NDE TANSİYON YÜKSELDİ
Yavaş, önergelerle ilgili açıklama yaparken, yardımlarla ilgili bilgiyi yazılı bir şekilde vereceğini aktardı.
Bunun üzerine Ölmez, "O zaman yazılı vereceğim der, hiçbir yorum yapmazsınız." dedi.
"BIRAK MİKROFONU"
Yavaş ise "Gelip ağzımı mı tıkayacaksın. Ali İhsan Bey, benim nasıl yöneteceğime sen karışamazsın. Lütfen bırak elinden mikrofonu." karşılığını verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi mi?
08 Ekim 2020 15:56
|İYİ Partili Türkkan'dan 'kriz' açıklaması
08 Ekim 2020 15:28
|Erdoğan'dan 'Karabağ' mesajı: Çözüm işgalin son bulması
08 Ekim 2020 14:58
|Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan, kendi topraklarını geri almak için savaşıyor
08 Ekim 2020 14:49
|'Dünya, Türkiye'nin savunduğu değerleri göz ardı etmenin sonuçlarını yaşıyor'
08 Ekim 2020 13:58
|Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ile ittifak sorusuna cevap verdi
08 Ekim 2020 13:46
|Sağlık Bakanı Koca 9. Sağlık Zirvesinin açılışında konuştu
08 Ekim 2020 12:57
|Pakdemirli: Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız
08 Ekim 2020 12:49
|Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi
08 Ekim 2020 12:41
|Adalet Bakanı Gül'den 'AYM düzenlemesi' açıklaması
08 Ekim 2020 12:03