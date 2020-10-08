Aracını doludan korumak isteyen sürücüden ilginç çözüm
İstanbul'da, araç sahipleri yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya çalıştı. Bir sürücü ise sıra dışı yönteme imza atarak aracını streç ile sardı
|08 Ekim 2020 15:13
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da, araç sahipleri yağması beklenen doluya karşı araçlarını evlerinde bulunan halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya çalıştı. Bir sürücü ise sıra dışı yönteme imza atarak aracını streç ile sardı.
Metroloji Genel Müdürlüğünden İstanbul'da bu gün ve yarın için il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını dışarıda bırakma durumunda olan vatandaşlar önlem almaya başladı. İstanbul'da bir vatandaş ise diğer yöntemlerden farklı olarak mutfakta bir ürünü kapatır gibi aracının tamamını streç ile sarmalayarak yağmur ve doluya karşı önlem aldı. Streç ile kaplanan araç görenleri şaşkına çevirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|60 yıllık televizyonu tamir etti, 15 bin TL'ye satılığa çıkardı
08 Ekim 2020 15:39
|İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli rüzgar ve toz fırtınası uyarısı
08 Ekim 2020 14:45
|Sokak köpeklerinden kaçarken başını çarpıp öldü
08 Ekim 2020 14:26
|Niğde'de tedbirlere uyuldu, vakalar azalıyor
08 Ekim 2020 13:36
|Öğretmenle Mehmetçik el ele verip köy okulunu yeniledi
08 Ekim 2020 13:30
|Meteorolojiden iki bölgeye 'fırtına' uyarısı
08 Ekim 2020 13:08
|İstanbul'da, kapalı otoparkların %95'i doldu
08 Ekim 2020 00:15
|Dünya'da iki tane var, Yozgat'takinin kapısına kilit vuruldu
07 Ekim 2020 23:18
|İstanbul'da vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı
07 Ekim 2020 21:05
|Türkiye'de ilk defa eşeklere mikroçip takıldı
07 Ekim 2020 20:35