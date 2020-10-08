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Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi mi?

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri'nin karşısında eğildiğini iddia etti. Ancak o anlarda çekilen görüntüler, CHP Lideri'nin sözylediklerini doğrulamıyor..
 08 Ekim 2020 15:56
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Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri'nin karşısında eğildiğini iddia etti. Ancak o anlarda çekilen görüntüler, CHP Lideri'nin sözylediklerini doğrulamıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilen bir fotoğrafını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, "Bakın bugün gazetede bir fotoğraf var. Erdoğan'ın onun önünde nasıl eğildiğini görüyorsunuz. Niye eğiliyor? Para için." dedi.

O ANLARIN GÖRÜNTÜSÜ GERÇEĞİ GÖSTERDİ

Ancak Katar Emiri Temim bin Hamed es-Sani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladığı anlarda kameraya yansıyan görüntülerde herhangi bir eğilmenin olmadığı ortada.

Görüntülerde; Katar Emiri tarafından karşılanan Erdoğan, elini göğsüne götürüp selam veriyor ve yoluna devam ediyor.
Memurlar.Net
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