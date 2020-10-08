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Kayseri'de sokakta sigara içmenin cezası 900 TL

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte maske denetimi yaptı. Vali Günaydın basın mensuplarına yaptığı açıklamada maske takma zorunluluğu olan alanlarda sigara içenlere 900 TL 'maske takmama' cezası uygulanacağını söyledi
 08 Ekim 2020 16:40
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Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte halkın yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Çarşı, Bankalar Caddesi, Düvenönü'nde korona virüs tedbirleri kapsamında maske denetimi yaptı. Esnaf ve yaya vatandaşları denetleyen heyet; maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Vali Günaydın, kaldırımlara ürün, masa, sandalye koyan esnafları uyararak kaldırımı işgal etmemeleri gerektiğini söyledi.

Takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın, son 15-20 günlük çalışmanın faydalarını gördüklerini belirterek, vatandaşın belirlenen kurallara uymada azami gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı. Vali Günaydın, "Ülkemizin bütün vilayetlerinde olduğu gibi ilimizde de korona virüs denetimini gerçekleştireceğiz. Hep ifade ediyoruz; bu denetimlerin amacı vatandaşlarımızın virüsle mücadeledeki hassasiyetini korumak, farkındalığı daha üst seviyelere çıkarmak, vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet etmek. Kayseri olarak son 15-20 gündür önemli bir sınav veriyoruz. Bunlar bizi rehavete kapılmadan mutlaka çok fazla gayret göstermemiz lazım. Bunun için bu denetimleri yapıyoruz. Bunların faydalarını görüyoruz. Tabi ki hayat devam ediyor. Bu süreç içerisinde de risk alanlarımız ortaya çıkıyor. Son zamanlarda ifade ettiğimiz çocuklarımızın yüz yüze eğitimle birlikte özel eğitim kurumlarına ve muhtelif kurslar adı altında açılan kurslara giderken ailelerimizin ve kurs yöneticilerimizin çok dikkatli olmasını istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın taşıyıcılığı çok yüksek olduğundan dolayı eve döndükten sonra ailelerine bulaştırdığında vaka sayılarında artışla karşılaşabiliriz. Şuanda geldiğimiz noktada daha fazla çalışmamız gerektiğini ifade etmiştim. Esnafımızın, sanayicimizin, tüccarımızın, toplumun her kesiminin hassasiyetle çalışmasını bekliyoruz. Kurumlarımız üzerilerine düşeni yapıyor. Belediyemiz toplu taşımla ilgili önemli kararlar almıştı, bunun da çok faydalarını gördük. Tabi ki süre bugün itibariyle doluyor, yeniden bir düzenleme yapacağız. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitim nedeniyle okulların açılması, özel eğitim kurumlarının da faaliyetlerini devam ettirmesi nedeniyle toplu taşımada yeni bir düzenleme ihtiyacı ortaya çıktı. Artan yolcu sayısına göre ayakta da yolcu almaya başlayacağız. İmkanlarımızı zorlayarak minimum seviyede tutmaya çalışacağız. Her türlü fedakarlığı büyükşehir belediyemiz yapıyor, yapmaya da devam edecek. Vatandaşlar olarak bizler de şunu yapmalıyız; özellikle öğrencilerimizin çalışanlarımızın alana çıktıklarında bizler gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Bu sürece böyle destek verelim. toplum olarak birlikte hareket ettiğimiz zaman sonuç almamız daha kolay oluyor. Özellikle hafta sonları ihtiyaç olmadıkça sokağa çıkmadan evimizde ailemizle kalırsak çok daha rahat oluruz. Eş, dost, akraba ziyaretlerini zorunlu olmadıkça yapmayalım. İhtiyaç varsa elbette ki karşılayacağız ama gezmeyi erteleyelim. Bunları yaptığımız takdirde kışı rahat geçiririz" dedi.

Doktorların yükünün oldukça azaldığını, daha da azalması için çalışılması gerektiğinin altını çizen Günaydın, "Şu anda sağlık sistemimizde doktorlarımızın yükü oldukça azaldı. Bunları bu noktada tutup daha ileri noktalara götürüp sağlık sistemimizi Haziran ayındaki noktaya getirebilirsek hepimiz çok rahat ederiz. Bunun için daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz lazım. Maske, mesafe, temizlik diyoruz. Bunun bir maliyeti yok. Ama bunun dışında karşılaştığımız her olayın maliyeti daha fazla. Bu maliyetlerle karşılaşmama adına mutlaka maske, mesafe, temizlik konusundaki hassasiyetimizi korumamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Maske takılması gereken alanlarda kesinlikle sigara içilemez"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, maske takılmasının zorunlu olduğu alanlarda sigara içilemeyeceğini, içildiği takdirde 900 TL 'maske takmama cezası' uygulanacağını belirttiği açıklamasına şöyle devam etti:

"Maalesef hafta için sürekli alanlardayız. Gördüğüm manzaralar bizleri haliyle üzüyor. Maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda bazı vatandaşlarımız sigaralarını yakıp vatandaşların üzerlerine gidecek şekilde sigara dumanının bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Çok net ifade ediyorum, maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda maske takacağız, bu alanlarda sigara içilmesi mümkün değil. Bir zorunluluk getirilmiş, uyulması lazım. Zorunluluk maske takma zorunluluğu. Sigara içerken yanınızdaki insanlara zarar veriyorsanız hem sizin hem yanınızda oturanlar için tehlike. Kesinlikle sigara içilemez, içildiği takdirde maske takmama cezasından dolayı da vatandaşlarımıza 900 TL ceza yazılıyor."

Bu ilde yüz yüze eğitim 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak
İhlas Haber Ajansı
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