MSB: 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını bildirdi
|08 Ekim 2020 16:20
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı."
Meltem-3 Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınması planlanan 6 adet deniz karakol uçağının kabul faaliyetlerine başlandı.#MSB #TSK #DzKK pic.twitter.com/mVLsFmJhjPT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2020
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