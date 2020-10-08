Açık havada eğitime başlayan öğrencilerin ilk dersi Azerbaycan
|08 Ekim 2020 16:45
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eğitim çalışmalarını destekleyici etkinliklerin okulun bahçesine taşındığı ortaokulda öğrenciler, ilk derslerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması konusunu işledi.
Konuklu Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, bahçedeki sıralara gitmeden önce ellerini dezenfekte etti.
Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla süslenen bahçede eğitim alan öğrencilerin ilk dersi Azerbaycan oldu. Sınıf öğretmenleri, çocukları Azerbaycan ile ilgili bilgilendirdi.
Derse katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, eğitimleri açık alanda gerçekleştirmenin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve derslerin daha verimli geçtiğini söyledi.
Yılmaz, genelgeler uyarınca maske, mesafe ve hijyen kurallarının bahçedeki açık hava sınıfında da aynı şekilde uygulandığını vurguladı.
Okul Müdürü Selman Kozan da eğitimlerin güzel geçtiğini belirterek, "Çocukları çok özlemişiz, onlar da bizi çok özlemiş. Çocuklar açısından daha iyi olacağını düşünerek derslerimizi dışarıda işleme kararı aldık. Havalar güzelken pandemi sürecinde çocukları içeride tutmanın da mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Dışarıda sosyal mesafeye daha da dikkat etme imkanımız oluyor." ifadelerini kullandı.
- "Çocuklar bilinçli olsunlar diye bu konuları anlatıyoruz"
Öğretmen Cengiz Baykara ise ilk dersin Azerbaycan olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Kardeşlerimiz şu anda Karabağ'da mücadele veriyor. Ermenistan'a karşı öz topraklarını korumaya çalışıyorlar. Biz de çocuklar bilinçli ve farkında olsunlar diye bu konuları anlatıyoruz. Onları bilgilendiriyoruz, kardeşlerini tanımalarını istiyoruz. Yapılan zulmün farkında olmalarını ve bu konuyla ilgili neler yapabilirler, onları aktarmaya gayret ediyoruz."
Öğrencilerden Tarık Yahşi, bahçede ders yapmanın çok verimli olduğunu dile getirerek, "Maskemizi takıyoruz, mesafemizi koruyoruz, dezenfektan kullanıyoruz. Bugün ilk dersimizin konusu Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden çatışma. Öğretmenlerimiz bizleri bu konuda bilgilendirdi." diye konuştu.
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