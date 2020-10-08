Ankara'da kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Ankara Valiliği, kentin batısında gök gürültülü sağanak ile il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebileceğinden vatandaşları uyardı
|08 Ekim 2020 16:47
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Ankara Valiliği, kentin batısında gök gürültülü sağanak ile il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebileceğinden vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli sağanak ve il genelinde kuvvetli rüzgar ile fırtına görülebileceği belirtildi.
Açıklamada, oluşabilecek ani sel, su baskını ile çatı uçması gibi risklere karşı vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.
Cuma günü sabah saatlerinden itibaren Ankaranın Batı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış ve Ankara il genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına görülebilir.T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) October 8, 2020
Vatandaşlarımızın oluşabilecek muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. pic.twitter.com/G5JmTNJIZo
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