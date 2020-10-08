Sağlık lisans tamamlamada ek kayıt hakkı
YÖK 2020 Sağlık lisans tamamlama kayıt işlemleri hakkında duyuru yayımladı
|08 Ekim 2020 16:51
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YÖK 2020 Sağlık lisans tamamlama kayıt işlemleri hakkında duyuru yayımladı
YÖK tarafından yapılan duyuru;
2020 Sağlık Lisans Tamamlama Kayıt İşlemleri Hakkında Duyuru
Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 07.10.2020 tarihli toplantısında; 2020 Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında Başkanlığımızca üniversitelerimize yerleştirilen ancak kayıt tarihleri içerisinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 16 Ekim 2020 tarihine kadar kaydının yapılmasına karar verilmiştir.
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