1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li Çeviköz'den 'Maraş' açıklaması: Yapılmaması gereken bir hamle

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, KKTC'de Kapalı Maraş'ın bir kısmının halkın kullanımına açılmasına ilişkin "Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle olarak görüyoruz." dedi
 08 Ekim 2020 16:53
+Aa- Yazdır
CHP'li Çeviköz'den 'Maraş' açıklaması: Yapılmaması gereken bir hamle

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, KKTC'de Kapalı Maraş'ın bir kısmının halkın kullanımına açılmasına ilişkin "Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle olarak görüyoruz." dedi.

Çeviköz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Türkiye'ye yönelik son raporunda en çok kullanılan kelimenin "gerileme" olduğunu söyledi.

Raporda, Türkiye'ye yönelik yasama, yürütme ve yargı arasında ayrım bulunmamasının, demokratik hesap verilebilirliği ortadan kaldırdığına yönelik eleştiri bulunduğunu ifade eden Çeviköz, söz konusu metinde AB'nin sadece Türkiye'ye yönelik göç ve iltica politikasının olumlu karşılandığını ancak bunun da siyasi bir koz olarak kullanıldığı eleştirisi getirildiğini belirtti. Çeviköz, şöyle devam etti:

"AB'nin eleştirileri çok önemli bir sonuca işaret ediyor: Tek adam rejimi, Türkiye'yi iflasa sürüklemektedir. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanında geriye gidişler, Kopenhag Kriterlerinden tamamen uzaklaşılması, Türkiye'nin uluslararası kurum ve kuruluşlarındaki konumunu derinden sarsıyor. Ülkemize yöneltilen bu eleştirileri yok hükmünde sayamayız, bunu yaparak da imajımızı düzeltemeyiz. Muhalefet olarak 'Ülkemizin çıkarları için bütün bu eleştirileri Türkiye'nin yüzünü yeniden ağartacak şekilde ortadan kaldıralım.' dediğimizde de bizi yerli ve milli olmamakla suçluyorlar. Bu kurumlar, Türkiye hakkında ufak bir olumlu şey söylediklerinde de sevinç gösterilerinde bulunuyorlar."

AB'nin, özellikle Doğu Akdeniz konusunda yanlı tutum sergilediğini dile getiren Çeviköz, "Türkiye, AB'ye tam üye değildir ancak Avrupalı bir ülkedir. Fakat bütün bu ilişkiler manzumesine ve yayınlanan raporlara baktığınızda Avrupa Birliği tarafından Türkiye bir Avrupalı ülke olarak dahi görülmüyor. AB'nin tarafgir ve hakkaniyet ilkesinden yoksun olan açıklamalarını, Doğu Akdeniz'de sırf bir üyenin tutumuna yakın durmasını kabul etmiyoruz." diye konuştu.

Ünal Çeviköz, işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik haklı davasında Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayarak, bölgenin önemli aktörü Rusya'nın da Azerbaycan'ın haklı davasında yanında olduğunu üstü kapalı şekilde belirttiğini ve bunun önemli bir tutum olduğunu söyledi. Çeviköz, Ermenistan'ın bir an önce işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi.

Doğu Akdeniz'de sorunların diplomasiyle çözüme kavuşturulacağına yönelik inancını dile getiren Çeviköz, "Aksi takdirde tıpkı Süleyman Şah Türbesi'ni oradan oraya gezdirdiğiniz gibi Oruç Reis'i de oradan oraya gezdirmek zorunda kalırsınız." sözlerini sarf etti.

Ünal Çeviköz, bir basın mensubunun KKTC'de Kapalı Maraş'ın sahil kesiminin halkın kullanımına açılmasına ilişkin görüşünü sorması üzerine şunları kaydetti:

"Bugün Maraş ile ilgili yapılan açılım, aslında sadece bir yolun ve sahile ulaşımın açılmasıdır. Basında bunun farklı bir açılım olduğu ve Maraş bölgesinin açıldığı şeklinde yorumlanması yanlıştır. CHP olarak Maraş'ın tamamının açılmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da kapsamlı çözümün bir unsuru olarak görüyoruz. Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle olarak görüyoruz. Zaten KKTC'de bu adımın iç siyasi mülahazalarla yapılmış olduğu söylentisi var. Nitekim bundan dolayı Kıbrıs'taki koalisyon hükümeti de bozuldu."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığından yatırım genelgesi: Kamu yatırımlarından azami tasarruf
08 Ekim 2020 16:13		 Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi mi?
08 Ekim 2020 15:56
İYİ Partili Türkkan'dan 'kriz' açıklaması
08 Ekim 2020 15:28		 Mansur Yavaş ile AK Partili meclis üyesi tartıştı... Bırak elinden mikrofonu
08 Ekim 2020 15:03
Erdoğan'dan 'Karabağ' mesajı: Çözüm işgalin son bulması
08 Ekim 2020 14:58		 Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan, kendi topraklarını geri almak için savaşıyor
08 Ekim 2020 14:49
'Dünya, Türkiye'nin savunduğu değerleri göz ardı etmenin sonuçlarını yaşıyor'
08 Ekim 2020 13:58		 Kılıçdaroğlu, Ali Babacan ile ittifak sorusuna cevap verdi
08 Ekim 2020 13:46
Sağlık Bakanı Koca 9. Sağlık Zirvesinin açılışında konuştu
08 Ekim 2020 12:57		 Pakdemirli: Küçükbaş hayvan varlığında Avrupa'da birinci sıradayız
08 Ekim 2020 12:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı17:36 - Bakan Soylu rafting botunda kürek çekti17:32 - Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada17:25 - Bolu'da kavgaya müdahale eden polis yaralandı17:22 - Çeyrek altından bir günde 10 TL'lik artış17:20 - Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 11 eski polise adli kontrol
17:17 - Dolar 8 TL barajına dayandı17:13 - Kamu kurumlarının bütçe hazırlama süreci başladı17:09 - Emekli polisten 'Çarpışma' dizisine dava17:03 - Ambulans otomobile çarptı: 2 sağlıkçı yaralı16:58 - DGS ve Teknik Öğretmenler için mühendislik tamamlamada kayıt için duyuru16:53 - CHP'li Çeviköz'den 'Maraş' açıklaması: Yapılmaması gereken bir hamle
16:51 - Sağlık lisans tamamlamada ek kayıt hakkı16:47 - Ankara'da kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı16:45 - Açık havada eğitime başlayan öğrencilerin ilk dersi Azerbaycan16:40 - Kayseri'de sokakta sigara içmenin cezası 900 TL16:36 - FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı
16:27 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
Sayıştay'ın MEB Raporu ışığında, norm fazlası öğretmen sorunu ve çözüm yolları
Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi mi?
Emniyet Müdürü Verdi'nin katili koğuştaki delikten her şeyi anlatmış
Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Üniversiteler açılır mı?
Sayıştay'dan önemli tespit: DYK kursları amacından uzaklaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenerbahçe'nin transfer döneminde 8.5 milyon euro kar etmesi 3
kırmızı oda 1
ajdin hasic 1
malang sarr 1
2020 nba final serisi 1
iran'ın Ermensitanı desteklemesi 3
gundi 3
Çözüm işgalin son bulması 1
safra bastırmak 1
hülya kutlubay 1
SON İLANLAR
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alacak
Taşoluk Belediyesi Memur Alacak
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 memur alacak
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam