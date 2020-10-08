1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 11 eski polise adli kontrol

Samsun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski 21 emniyet mensubundan 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 08 Ekim 2020 17:20
+Aa- Yazdır
Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 11 eski polise adli kontrol

Samsun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski 21 emniyet mensubundan 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki emniyet mensuplarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 11'inin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüphelilerin ise ifade işlemleri sürüyor.

Samsun merkezli Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 zanlı gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
08 Ekim 2020 17:47		 FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı
08 Ekim 2020 17:40
FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı
08 Ekim 2020 16:36		 FETÖ firarisi eski iki emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
08 Ekim 2020 15:16
FETÖ'den yargılanan teğmene 6 yıl hapis
08 Ekim 2020 15:04		 Aranan iki FETÖ şüphelisi Malatya'da yakalandı
08 Ekim 2020 14:50
FETÖ'nün sözde 'Çukurova eyalet bölge imamı'na tahliye
08 Ekim 2020 14:47		 Akın Öztürk'ün Kayseri'deki eski emir astsubayının yargılandığı davada karar
08 Ekim 2020 13:03
Adana'da FETÖ sanığının cezasına 'etkin pişmanlık' indirimi
08 Ekim 2020 12:47		 Siirt'te terör operasyonu: 11 gözaltı
08 Ekim 2020 12:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı17:36 - Bakan Soylu rafting botunda kürek çekti17:32 - Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada17:25 - Bolu'da kavgaya müdahale eden polis yaralandı17:22 - Çeyrek altından bir günde 10 TL'lik artış17:20 - Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 11 eski polise adli kontrol
17:17 - Dolar 8 TL barajına dayandı17:13 - Kamu kurumlarının bütçe hazırlama süreci başladı17:09 - Emekli polisten 'Çarpışma' dizisine dava17:03 - Ambulans otomobile çarptı: 2 sağlıkçı yaralı16:58 - DGS ve Teknik Öğretmenler için mühendislik tamamlamada kayıt için duyuru16:53 - CHP'li Çeviköz'den 'Maraş' açıklaması: Yapılmaması gereken bir hamle
16:51 - Sağlık lisans tamamlamada ek kayıt hakkı16:47 - Ankara'da kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı16:45 - Açık havada eğitime başlayan öğrencilerin ilk dersi Azerbaycan16:40 - Kayseri'de sokakta sigara içmenin cezası 900 TL16:36 - FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı
16:27 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
Sayıştay'ın MEB Raporu ışığında, norm fazlası öğretmen sorunu ve çözüm yolları
Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi mi?
Emniyet Müdürü Verdi'nin katili koğuştaki delikten her şeyi anlatmış
Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Üniversiteler açılır mı?
Sayıştay'dan önemli tespit: DYK kursları amacından uzaklaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ne olacak şimdi 1
burhan kuzu'nun deva partisi'ne geçmesi 3
can dündar'ın mal varlığına el konulması 2
KDV İstisnası 3
chp ile deva partisi'nin ittifak yapması 1
oda kaçış oyunları 1
kırık 2
giuliano de paula 1
safra bastırmak 1
tü tü maaşallah 2
SON İLANLAR
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alacak
Taşoluk Belediyesi Memur Alacak
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 memur alacak
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam