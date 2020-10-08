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Bolu'da kavgaya müdahale eden polis yaralandı
Bolu'da, iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgaya müdahele eden polis memuru yaralandı.
|08 Ekim 2020 17:25
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Bolu'da, iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan kavgaya müdahele eden polis memuru yaralandı.
İki esnaf arasında park yeri nedeniyle kavga çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis, hakkında şikayet bulunan İlhan C'yi ifadesini almak için karakola götürmek istedi.
Karakola gitmek istemeyen İlhan C'nin polise direndiği sırada yaşanan arbedede bir polis memurunun parmağı kırıldı.
Yaralanan polis memurunun telsizle destek istemesi üzerine olay yerine takviye ekipler gönderildi.İlhan C, olay yerine gelen ekiplerce gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.Parmağı kırılan polis memuru ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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