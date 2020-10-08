1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada

Ankara'da yokuş çıkarken freni boşalarak, gelen araçların üzerine doğru 2 kilometre geriye giden kamyon, sürücünün müdahalesiyle refüje çarpıp, karşı şeride geçerek durdu. Kamyon, şans eseri hiçbir araca çarpmazken, kaza anı cep telefonuyla görüntülendi
 08 Ekim 2020 17:32
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ankara'da yokuş çıkarken freni boşalarak, gelen araçların üzerine doğru 2 kilometre geriye giden kamyon, sürücünün müdahalesiyle refüje çarpıp, karşı şeride geçerek durdu. Kamyon, şans eseri hiçbir araca çarpmazken, kaza anı cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, öğle saatlerinde Pursaklar ilçesindeki Özal Bulvarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akyurt ilçesinden Ankara yönüne giden Kasım Aymergen yönetimindeki 06 DS 3150 plakalı kamyonun hava tüpüne çarptı. Bunun üzerine freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak geriye doğru gitmeye başladı. Sürücü Aymergen de diğer araçlara çarpmamak için manevralar yapmaya başladı. Yoğun trafik içinde yaklaşık 2 kilometre geri giden kamyon, sürücü Aymergen'in müdahalesiyle refüje çarparak karşı geçtikten sonra durdu. Hiçbir araca çarpmayan kamyonun sürücüsü Aymergen, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı karşı şeritten gelen bir otomobilden cep telefonuyla görüntülendi.

Kamyon sürücüsünün yeğeni TIR şoförü Yusuf Zavagar, "Amcam yükünü bıraktıktan sonra evine dönerken yol üzerinde 2 aracın kaza yaptığını görünce yavaşlıyor. Yol üzerinden gelen başka araç ise kamyonun sol tarafındaki tüplere çarpıp, hava hortumlarını patlatıyor. Bu sebeple kamyonun freni, el freni ve imdat sistemi dahil her şeyi devre dışı kalıyor. Ondan sonra rampa olduğu için araba geri geri iniyor. Allah'a şükür kimseye zarar vermeden duruyor" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu rafting botunda kürek çekti
08 Ekim 2020 17:36		 Emekliliğine 4 gün kalan doktor, virüsten hayatını kaybetti
08 Ekim 2020 15:23
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas YHT hattında en son noktadayız
08 Ekim 2020 14:09		 Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Üniversiteler açılır mı?
08 Ekim 2020 13:43
Belediye'yi aradı, kaynanasını şikayet etti 'Lütfen engeller misiniz?'
08 Ekim 2020 12:42		 İş insanı Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti
08 Ekim 2020 12:39
Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor
08 Ekim 2020 12:28		 Kovid-19 tedavisi gören doktor ve hemşirelerin sağlık durumu iyiye gidiyor
08 Ekim 2020 12:07
Covid-19 aşısı, Türkiye'de yılbaşından sonra kullanılabilir olacak
08 Ekim 2020 11:49		 Kovid-19'a yakalanan Milletvekili sağlığına kavuştu
08 Ekim 2020 11:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:40 - FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı17:36 - Bakan Soylu rafting botunda kürek çekti17:32 - Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada17:25 - Bolu'da kavgaya müdahale eden polis yaralandı17:22 - Çeyrek altından bir günde 10 TL'lik artış17:20 - Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 11 eski polise adli kontrol
17:17 - Dolar 8 TL barajına dayandı17:13 - Kamu kurumlarının bütçe hazırlama süreci başladı17:09 - Emekli polisten 'Çarpışma' dizisine dava17:03 - Ambulans otomobile çarptı: 2 sağlıkçı yaralı16:58 - DGS ve Teknik Öğretmenler için mühendislik tamamlamada kayıt için duyuru16:53 - CHP'li Çeviköz'den 'Maraş' açıklaması: Yapılmaması gereken bir hamle
16:51 - Sağlık lisans tamamlamada ek kayıt hakkı16:47 - Ankara'da kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı16:45 - Açık havada eğitime başlayan öğrencilerin ilk dersi Azerbaycan16:40 - Kayseri'de sokakta sigara içmenin cezası 900 TL16:36 - FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı
16:27 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
Sayıştay'ın MEB Raporu ışığında, norm fazlası öğretmen sorunu ve çözüm yolları
Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi mi?
Emniyet Müdürü Verdi'nin katili koğuştaki delikten her şeyi anlatmış
Almanya-Türkiye maçında Türk asıllı oyuncu milli marşı okumadı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Üniversiteler açılır mı?
Sayıştay'dan önemli tespit: DYK kursları amacından uzaklaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pardus 2
sayısal loto'da 28 çekilişte de 6 bilen çıkmaması 2
elon musk 3
oda kaçış oyunları 1
ne olacak şimdi 1
Eleni 1
pandemide doğum yapana para ödülü 2
mikro kredi 1
med-czr'in geri dönmesi 1
malang sarr 1
SON İLANLAR
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alacak
Taşoluk Belediyesi Memur Alacak
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 memur alacak
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 102 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam