Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitmesi kamerada
|08 Ekim 2020 17:32
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Ankara'da yokuş çıkarken freni boşalarak, gelen araçların üzerine doğru 2 kilometre geriye giden kamyon, sürücünün müdahalesiyle refüje çarpıp, karşı şeride geçerek durdu. Kamyon, şans eseri hiçbir araca çarpmazken, kaza anı cep telefonuyla görüntülendi.
Kaza, öğle saatlerinde Pursaklar ilçesindeki Özal Bulvarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Akyurt ilçesinden Ankara yönüne giden Kasım Aymergen yönetimindeki 06 DS 3150 plakalı kamyonun hava tüpüne çarptı. Bunun üzerine freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak geriye doğru gitmeye başladı. Sürücü Aymergen de diğer araçlara çarpmamak için manevralar yapmaya başladı. Yoğun trafik içinde yaklaşık 2 kilometre geri giden kamyon, sürücü Aymergen'in müdahalesiyle refüje çarparak karşı geçtikten sonra durdu. Hiçbir araca çarpmayan kamyonun sürücüsü Aymergen, kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı karşı şeritten gelen bir otomobilden cep telefonuyla görüntülendi.
Kamyon sürücüsünün yeğeni TIR şoförü Yusuf Zavagar, "Amcam yükünü bıraktıktan sonra evine dönerken yol üzerinde 2 aracın kaza yaptığını görünce yavaşlıyor. Yol üzerinden gelen başka araç ise kamyonun sol tarafındaki tüplere çarpıp, hava hortumlarını patlatıyor. Bu sebeple kamyonun freni, el freni ve imdat sistemi dahil her şeyi devre dışı kalıyor. Ondan sonra rampa olduğu için araba geri geri iniyor. Allah'a şükür kimseye zarar vermeden duruyor" dedi.
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