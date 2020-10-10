Yükselen bir kent... Arapgir

Malatya, her bir köşesi içerisinde yüzlerce yıllık birikimden gelen bir zenginlik taşıyor. Tarihi çok eski zamanlara dayanan Arapgir'de eskiden büyük bir Ermeni şehri varmış. Mübadele sonrasında ise bu şehirden eser kalmayacak şekilde şehir yıkılmış. Yine de eski zamanlardan kalma köprü ve Serge adından tarihi bir şehir günümüze kadar zor da olsa ulaşmış.

ARAPGİR'DE GEZİLECEK YERLER

MEYDAN KÖPRÜSÜ VE KOZLUK ÇAYI

Arapgir şehir merkezinden Kemaliye-Erzincan istikametine doğru giderken yaklaşık 5 km sonra karşınıza Kozluk Çayının üzerinden geçen bir köprü geliyor. Köprüyü geçtiğinizde hemen solunuzda bir tabeladan içeri giriyorsunuz. Yaklaşık 2 km ilerledikten sonra solunuzda restorasyon görmüş olan taş bir köprü geliyor. Bu taş köprünün adı Meydan Köprüsü. Hemen altından akan ise Kozluk Çayı. Köprüden aracınız ile geçtikten sonra su kenarına iniyorsunuz. Karşınıza gelen toprak ve taşlı yoldan ilerleyerek su kenarı boyunca piknik yapabilir veya kamp kurabilirsiniz. Ayrıca bazı temel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir büfe de mevcut. Özel olarak bir malzemeniz olmaksızın kamp veya piknik yapmak isterseniz de devamlı olarak orada bulunan kişilerden bu tip bir hizmet alabilirsiniz. Müzikli eğlence için Ümit Bey ve sakin, huzurlu bir etkinlik için de Ali Ekber beyi bulabilirsiniz. Ayrıca bölgedeki geziler içinde rehberlik hizmeti alabilirsiniz.

KAYA ARASI KANYONU

Şehir merkezine yaklaşık 7 km mesafede bulunan kanyon her geçen gün daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmekte. Kanyonun çevresindeki diğer kanyonlardan farkı ise içerisinde aktivite yapılabiliyor olması. En yakınındaki Karanlık Kanyon'da böyle bir şey söz konusu değilken, Kaya Arası Kanyonu'nda suya girebilir, yürüyüşler yapabilirsiniz. Tabii bu tip aktiviteleri yalnızca yaz aylarında yapabilirsiniz. Özellikle bahar aylarında yükselen su seviyesi sadece profesyoneller için uygun bir şekilde kalıyor. Kanyon geçişi ve ipli iniş sporları içinde bölge her geçen gün daha da ilgi çekiyor.

SERGE

Serge, "Eskişehir Vadisi" olarak geçen yerin üzerinde kurulmuş olan eski bir yerleşim yeri. Genel olarak kerpiç evlerden oluşan bu bölge eski bir Ermeni yerleşim yeri. Arapgir'in parlak olduğu dönemler ticaretin şaha kaldırdığı bir noktaymış burası. Uzun yıllar boyunca da bir cazibe merkezi imiş. Genel olarak el emeğine dayalı zanaatlar, makineleşme ve ticaret yollarının önem kaybetmesi ile yok olmaya başlamış. Bununla beraber azalan nüfus ve ticaret hayatı geri dönülmez bir noktaya gelmiş. Sergedeki hayatı bitiren son halka da 1. Dünya Savaşı sonrası bölgedeki Ermeni halkının göç etmesi olmuş. Şimdilerde ise bu tepeyi terk eden köylüler bugünkü Arapgir'de yaşamaktalar. BUrası ise tam anlamıyla bir hayalet şehre dönmüş durumda. Geçmişi yürek burkan bu tarihi köye mutlaka uğramanızı tavsiye ediyoruz.

KONAKLAR

Arapgir şehir merkezi önceleri bölgenin ileri gelenleri tarafından kullanılan, daha sonraları Arapgir önemi kaybettiğinde buralardan giden ailelerin konaklarına da ev sahipliği yapıyor. Bazıları el değiştiren, bazıları belediyeye vakfedilen bazıları ise mirasçıları tarafından kullanılmaya devam eden konaklar günümüzde Arapgir'in turizmine katkıda bulunuyor. Gece ayrı gündüz ayrı güzel olan konakların bazılarında restorasyon devam ederken bazılarını da ziyaret edebiliyorsunuz. Şehirde konakları bulmakta epey kolay. Şehrin merkezinden aşağı doğru inerken gördüğünüz Millet Han'ından hemen sağa döndükten sonra düz devam ediyorsunuz. Kalanında ise sizleri tabelalar yönlendiriyor. Bu konaklardan bazıları ise şunlar;

- Emiroğlu Konağı

- Bay Cemil Konağı

- Seher Atmaca Konağı

MİLLET HANI

Aynı zamanda otel olarak da kullanılan Millet Hanının geçmiş tam 600 yıl geriye kadar dayanıyor. Şehrin tam merkezinde bulanan Han'da kalma ücreti de çevresindeki otellere göre oldukça hesaplı. Bölgedeki turizmin gelişmesi açısından her türlü etkinliği yapmaya gayret eden Belediye burayı da konaklama hizmetine sunmuş. Bölge hakkında bir çok bilgiyi de çalışanlarından rehber edasıyla alabileceğiniz bu handa kalmak için önceden rezervasyon yaptırmanızda fayda var. Yer oldukça sınırlı olduğunu unutmayınız. Ayrıca bir "reyhan çayı" içmek isterseniz de tam adresi burası.

ARAPGİR'DE NE YENİR ?

Arapgir'de yemek açısından çok fazla alternatifiniz ne yazık ki yok. Burada damağınızda kalacak en güzel tat sade pide ve lahmacun. Aslında pide ve lahmacunun da ayırt edici bir tadı olmadığını önceden söylemek gerek. Tadım önerisinin sebebi bunun fırınlarda yapılıp sıcak sıcak alabiliyor olmanız. Fiyatları ise epey hesaplı. Bir kişiyi fazlasıyla doyuracak bir pide 1,25 lira. Yanında ise eğer mevsiminde gelirseniz bir de Arapgir üzümü yerseniz harika olur. Arapgir aslında en fazla üzümüyle meşhur. Üzümlerin toplanma zamanı ise Ağustos sonu. Eğer bu tarihlerde yolunuzu düşürürseniz Arapgir sizlerde çok keyifli anılar bırakacaktır.

Arapgir'de yenilecek ayırt edici bir tat yok ama yine de yerel hamur işlerinden veya tandırdan yemek isterseniz en iyi adres Arapgir'in tanıtım noktası Millet Han'ı olacaktır. Eğer yemeğe değilde bir şeyler içmeye Arapgir'e geldiyseniz de her derde deva olan Reyhan Çayı tam size göre. Reyhanın yalnızca çayı değil, şerbeti de yapılıyor ve mor reyhan olarak bilinen bu reyhan türü türlü rahatsızlıklara iyi geliyor. Arapgir halkı reyhanı yemeklerinde ve salatalarında da kullanmayı çok seviyor.

ARAPGİR'E NASIL GİDİLİR?

Arapgir biraz kuytu noktada kaldığı için yolunuzu oraya düşürmeniz gerekiyor. Eğer Erzincan'dan veya Sivas dolaylarından Malatya,Elazığ istikametine gidecekseniz rotanızı biraz uzatarak yolunuzu buraya düşürebilirsiniz. Ayrıca fotoğraf meraklısı iseniz her yaz dönemin ve kış döneminde Arapgir'de büyük bir "fotokamp" düzenleniyor. Pandemi dolayısıyla 2020 fotokamp iptal olsa da diğer dönemler için aklınızda bulunmasını isteriz. Kemaliye-Arapgir arasındaki yolun dar, virajlı ve zorlu olduğunu belirtmekte de fayda görüyoruz. Diğer yönlerden ulaşım ise gayet kolay.

Arapgir'in bazı merkezlere olan uzaklıkları ise şöyle;

- İstanbul'a 1120 km

- Ankara'ya 670 km

- Antalya'ya 980 km

- Adana'ya 500 km

- Malatya'ya 120 km

- Elazığ'a 90 km

- Sivas'a 240 km

- Erzincan'a 204 km