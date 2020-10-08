Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat gözaltına alındı
|08 Ekim 2020 17:47
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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde avukat F.Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan şüpheli F.Y, emniyete götürüldü.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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