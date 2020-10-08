Antalya'da FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski teğmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
|08 Ekim 2020 18:04
|+Aa- Yazdır
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski teğmen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.K. ile avukatı katıldı.
Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan sanık H.K, terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.
Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arama yaptığına ilişkin delilleri kabul etmeyen sanık, beraatine karar verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
08 Ekim 2020 18:41
|Kars'ta HDP'li belediye başkan yardımcısı ve il başkanı tutuklandı
08 Ekim 2020 18:35
|Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
08 Ekim 2020 18:29
|MİT ve TSK, PKK'nın özel güç birimi sorumlusunu öldürdü
08 Ekim 2020 17:50
|Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
08 Ekim 2020 17:47
|FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı
08 Ekim 2020 17:40
|Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 11 eski polise adli kontrol
08 Ekim 2020 17:20
|FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı
08 Ekim 2020 16:36
|FETÖ firarisi eski iki emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
08 Ekim 2020 15:16
|FETÖ'den yargılanan teğmene 6 yıl hapis
08 Ekim 2020 15:04