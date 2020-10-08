'Kumpas ve tehdit' soruşturması: Gazeteci Mehmet Özışık ifadeye çağrıldı
|08 Ekim 2020 18:09
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i hedef alan 'eşcinsel ilişki' iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Rektör Aldemir ve üniversitenin kurumsal kimliğinin şikayeti üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada daha önce ifadeye çağırılan Özışık'ın adresinin İstanbul olması nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesinin alınması için talimat yazısı yazıldığı öğrenildi.
Yazının, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki gün önce (6 Ekim) UYAP üzerinden gönderildiği ortaya çıktı. Özışık ise Twitter hesabından kendisine bir davetin gelmediğini belirtmişti.
Görüntüdeki kişinin rektör olmadığı kanıtlandı
Gazeteci Özışık, YouTube kanalında yaptığı yayında, Rektör Aldemir'le aynı üniversitede çalışan bir öğretim görevlisi arasında eşcinsel ilişki olduğunu iddia etmişti. Özışık, söz konusu yayında, görüntüleri izlediğini belirtmiş ancak görüntüleri nasıl ele geçirdiğini açıklamamıştı.
Rektör Aldemir, iddialarla ilgili düzenlediği basın toplantısında yapılanın 'itibar suikasti' olduğunu söylemişti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Senatosu ise bir açıklama yaparak, üniversiteyi itibarsızlaştırmaya çalışanların en ağır cezayı almasını istemişti.
Özışık'ın iddiaları öncesinde Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) bir soruşturma başlattığı ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda, görüntüde yer alan kişinin Aldemir olmadığı anlaşıldı. Videoda yer alan ikinci kişi ise görüntüde kendilerinin bulunduğunu kabul etti.
YÖK tarafından videodaki kişilerin ifadesinin alındığı, kişilerden birinin akademisyen bile olmadığı, o dönem Aydın'da görevli olmadıklarını belirttikleri ortaya çıktı.
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