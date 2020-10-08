Kars'ta HDP'li belediye başkan yardımcısı ve il başkanı tutuklandı
|08 Ekim 2020 18:35
|+Aa- Yazdır
Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li belediye başkan yardımcısı Şevin Alaca ve HDP İl Başkanı Cengiz Anlı'nın da aralarında bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde 1 Ekim'de Kars merkezli Ankara ve Ağrı'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Kars Belediye Başkan Yardımcıları Şevin Alaca ve Muazzez Çağrıtekinci, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı, eski Digor Belediye Başkan Yardımcısı Ş.E. ve eski Digor il encümen üyesi M.Y'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Harakani Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli, adliyeye gönderildi.
Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edilen Alaca, Anlı, Ş.E. ve M.Y, "terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı, Çağrıtekinci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik terör soruşturması kapsamında Alaca, Çağrıtekinci ve Anlı'nın yanı sıra HDP belediye meclis üyeleri ile HDP il genel meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alınmış, daha önce mahkemeye sevk edilen 16 şüpheliden 12'si tutuklanmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
08 Ekim 2020 18:41
|Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
08 Ekim 2020 18:29
|Antalya'da FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası
08 Ekim 2020 18:04
|MİT ve TSK, PKK'nın özel güç birimi sorumlusunu öldürdü
08 Ekim 2020 17:50
|Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
08 Ekim 2020 17:47
|FETÖ şüphelisi doktor Sakarya'da gözaltına alındı
08 Ekim 2020 17:40
|Samsun'da FETÖ'den gözaltına alınan 11 eski polise adli kontrol
08 Ekim 2020 17:20
|FETÖ hükümlüsü eski polis Samsun'da yakalandı
08 Ekim 2020 16:36
|FETÖ firarisi eski iki emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
08 Ekim 2020 15:16
|FETÖ'den yargılanan teğmene 6 yıl hapis
08 Ekim 2020 15:04