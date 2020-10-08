Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
|08 Ekim 2020 18:41
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi esnasında yayımlanan sözde sıkıyönetim atama listesinde Van Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi Hakimi olarak yer alan eski üsteğmen Mustafa Can, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan hapse mahkum edildi.
Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Can ve avukatı katıldı.
Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Can, isminin iradesi dışında sözde atama listesinde yer aldığını, bu nedenle görevlendirmeden sorumlu tutulamayacağını söyledi.
Darbe girişiminden önceden haberinin olmadığını savunan Can, 15 Temmuz akşamı söz konusu görevlendirmeye yönelik bir girişimde bulunmadığını iddia etti.
FETÖ'nün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonla arandığına ilişkin dava dosyasındaki tespitin gerçeği yansıtmadığını öne süren Can, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti.
Sanık avukatının da beyanının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Mustafa Can'ı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçudan 8 yıl 1 ay 15 gün yıl hapis cezasına çarptırdı.
Sanık Mustafa Can'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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