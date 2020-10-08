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Koronavirüs veri tablosu açıklandı. Hasta sayısı arttı

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, 1615 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 08 Ekim 2020 19:59
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Koronavirüs veri tablosu açıklandı. Hasta sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı 8 Ekim 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, 1615 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1403 ağır hasta sayısı oldu.

Son 24 saatte 1398 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 290 bin 352'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin.' ifadelerini kullandı.

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