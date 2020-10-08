MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf öncedi hazırlık sınıfları ile 12. sınıflardaki yüz yüze eğitimin nasıl yapılacağına dair resmi yazıyı illere gönderdi
|08 Ekim 2020 19:53
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