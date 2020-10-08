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MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf öncedi hazırlık sınıfları ile 12. sınıflardaki yüz yüze eğitimin nasıl yapılacağına dair resmi yazıyı illere gönderdi
 08 Ekim 2020 19:53
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MEB'den hazırlık ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı 9. sınıf öncedi hazırlık sınıfları ile 12. sınıflardaki yüz yüze eğitimin nasıl yapılacağına dair resmi yazıyı illere gönderdi.

İşte o yazı;

Memurlar.Net
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