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Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

17 yaşındaki oğlu PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan Sakine Kartal: Ne hakları var, çocuklarımızı dağa götürüyorlar. Ciğerimden bir parça söküp götürdüler dağa.
 08 Ekim 2020 20:23
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Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Şırnak'ta terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırısında kaybeden Şırnaklı kadınlar, şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne geldi.

Türk bayrakları ile "Şırnaklı kadınlar hesap soruyor", "6-7 Ekim olaylarının hesabını verin", "Teröre geçit yok", "Yasin Börü'nün hesabını verin" yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Slogan atan kadınlara parti binasının balkonundaki bazı HDP'li kadınlar da tencere ve tavalarla tepki gösterdi.

Oğlu Veysi Kartal için eyleme katılan Sakine Kartal, evladının 7 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırıldığını belirterek, onu HDP'den istemek için parti binası önüne eylem yapmaya geldiğini söyledi.

Kartal, "Ne hakları var, çocuklarımızı dağlara götürüyorlar. Ciğerimden bir parça söküp götürdüler dağa." dedi.

Kardeşini terör saldırısında kaybeden Güler Kuşan da kardeşi Emin Kurt'un 1995 yılında şehit olduğunu dile getirdi.

"Komşularımızın çocuklarını zorla dağa götürdüklerini biliyoruz. Hatta bir evden 3 kişinin götürüldüğünü biliyoruz." diyen Kuşan, artık kan dökülmesini istemediklerini söyledi.

Kuşan, "PKK'nın bitmesini istiyorum. Bu terör bitsin artık. Hepimiz kardeşiz. Bitsin artık bu acı." diye konuştu.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.
Anadolu Ajansı
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