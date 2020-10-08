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İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı
Merter İstasyonunda iki metrobüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı- Kaza nedeniyle metrobüs hattında uzun araç kuyrukları oluşurken, istasyonlarda da yoğunluk yaşandı
|08 Ekim 2020 20:29
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Zeytinburnu'nda iki metrobüsün çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazaya karışan iki metrobüsün kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.
Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında bir süre araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşandı.
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