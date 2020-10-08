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3 bin kişiye istihdam sağlayacak tesis hızla yükseliyor

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbeştaşoğlu:- "9 Mart 2021'de üretime hazır hale getirilecek tesis Siirt ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak"
 08 Ekim 2020 20:53
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3 bin kişiye istihdam sağlayacak tesis hızla yükseliyor

Siirt'te yapımı süren Türkiye'nin ilk çinko metal külçelerini üretecek çinko izabe tesisi inşaatı hızla devam ediyor.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 Ocak'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla temeli atılan tesisin inşası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedirleri altında hızla devam ediyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbeştaşoğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile inşası süren tesiste incelemede bulundu.

Çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, Türkiye'deki en büyük çinko yatırım tesisinin bölgenin kalkınmasını tetikleyici bir rolü olacağını söyledi.

İlk fazı itibarıyla yıllık 50 bin ton külçe elde edilecek tesisin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'ten milletvekili seçildiği 9 Mart'ın yıl dönümüne yetiştirileceğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Tesisin yapımı hızla yükseliyor. 9 Mart 2021'de üretime hazır hale getirilecek tesis Siirt ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Hummalı bir çalışma var ve inşaat çalışmalarında zaten 100'ün üzerinde istihdam sağlanmış durumda. Türkiye'nin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak bu tesisin üretim aşamasına gelecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Pandemi döneminde bile takvim kesinlikle uzatılmadı. İnşaat bittiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışı yapılacak ve ülke ekonomisine büyük bir tesis kazandırılmış olacak."

Yasin Aktay da tesisin ilk fazda 50 bin ton ikinci fazın devreye girmesiyle 90 bin ton üretim yapacağını aktardı.

Bunun da Türkiye'nin çinko ihtiyacının yüzde 60'ına tekabül ettiğini anlatan Aktay, şöyle konuştu:

"Çinkonun yanında kurşun ve bakır üretimi için de gerekli proje çalışmaları başlamış durumda. 2 yıl önce bu tesisin proje çalışmalarına başladık. İşe başlamak yetmiyor, bunun yatırımcısını bulmak önemliydi. Öncesinde Siirt'in imkanlarını değerlendirdik. Körfez ülkelerinden çok değerli dostlarımızla temasa geçerek yatırım için ön ayak olduk, kendilerini teşvik ettik. Bu proje kendilerine çok makul geldi ve yatırım adımı atıldı. Böyle bir proje için öngörülen süre 15 ay olmasına rağmen biz bunu 13 aya çektik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Siirt'ten seçildiği 9 Mart 2002'nin yıl dönümünde onun adına Siirt'e bir hediye vermek istedik."

Tesisin 3 bin kişiye istihdam sağlayacağını vurgulayan Aktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Siirt'e özel ilgisi olduğunu, Siirt'in kalkınması yolunda atılacak her adıma büyük destek verdiklerini aktardı.

Aktay, tesisin bölge ve Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacağını belirterek, "Çinko ile başlayan bu yatırımın açılışının yapılacağı gün sülfürik asit tesisinin temeli atılacak. O da 12 milyon dolarlık bir yatırım. İnşallah bunlarla da kalmayacağız, çünkü madenlerimizde bol miktarda kurşun var. Çinko fabrikasının hemen yanında kurşun tesisi yapılacak. Orta vadede çok önemli bu yatırımlar bölgeyi ciddi anlamda kalkındıracak." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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