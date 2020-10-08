Yozgat'ta bazı caddelerde sigara içilmesi yasaklandı
|08 Ekim 2020 20:56
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Yozgat İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bazı caddelerde maske çıkartılıp sigara içilmesini yasakladı.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ekrem Mengi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
Bankalar Caddesi'nde yapılan denetimlerde Vali Polat, esnafı maske, mesafe ve hijyen kurallarına konusunda uyardı.
Polat, denetim sonrası gazetecilere, denetimlerin aralıksız devam ettiğini, ekiplerin sahada olmaya devam edeceğini söyledi.
Virüsle mücadelede en önemli unsurun tedbirlere uymak olduğunu ifade eden Polat, şunları kaydetti:
"Hep beraber tedbirlere uyacağız. Yurtlarımızda bulunan karantina uygulaması devam ediyor. İzolasyon kurallarına uymayan vatandaşlarımızı yurtlara yerleştiriyoruz. Yazılan cezaların alınmayacağı düşüncesi varsa, yazılan cezaları işlemlere koymaya başladık. Tüm yazılan cezaları tahsil etmek içinde çaba sarf ediyoruz. Dün yeni bir karar aldık, özellikle Lise Caddesi, Meydan Yeri ve Sarraflar Caddesi başta olmak üzere bazı caddelerde yürürken maskeyi aşağıya indirerek sigara içmeyi yasakladık. Onunda cezai işlemleri var. Ceza için değil, toplumumuzun sağlığı için lütfen kurallara uyalım."
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