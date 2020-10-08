1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerle ilgili yeni karar

"Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi"nde yapılan değişiklikle 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerin de "Güvenli Turizm Sertifikası" alması zorunlu olacak
 08 Ekim 2020 21:33
+Aa- Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerle ilgili yeni karar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine de "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla yayımlanan yeni genelge ile "Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi"nin "Güvenli Turizm Sertifikası" bölümünde değişiklik yapıldı.

Buna göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında, olağanüstü salgın koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alınan tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve "www.tga.gov.tr" adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen "Güvenli Turizm Sertifikası"nın, Bakanlık belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince de alınması zorunlu olacak.

Bakanlık tarafından 1 Temmuz'da yayımlanan söz konusu genelgede, "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu 50 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine getirilmişti.

Yeni genelge ile halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin "Güvenli Turizm Sertifikası" olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmeyecek.

Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 ila 49 oda kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin ise 1 Ocak 2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı "www.tga.gov.tr" adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen sertifika koşullarını yerine getirerek Güvenli Turizm Sertifikası'nı almaları gerekiyor.

Sertifika alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi halinde işletme faaliyetlerine son verilecek.

İkametgah adresi yurt dışında olan, Kovid-19 teşhisi konulan ve sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıylaişletme faaliyetleri sonlandırılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Urla'daki Karantina Adası müze oluyor
08 Ekim 2020 21:40		 Yozgat'ta bazı caddelerde sigara içilmesi yasaklandı
08 Ekim 2020 20:56
Belediye lokali ve düğün salonu EBA sınıfı oldu
08 Ekim 2020 20:35		 İstanbul'da sürücülere en fazla ceza bundan kesildi
08 Ekim 2020 18:11
DGS ve Teknik Öğretmenler için mühendislik tamamlamada kayıt için duyuru
08 Ekim 2020 16:58		 Sağlık lisans tamamlamada ek kayıt hakkı
08 Ekim 2020 16:51
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
08 Ekim 2020 16:27		 Bu ilde yüz yüze eğitim 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacak
08 Ekim 2020 13:26
İstiklal Marşı sırasında saygı duruşuna geçen otobüs şoförüne ödül
08 Ekim 2020 13:10		 Bakan Selçuk: 8 bin 748 ilaç geri ödeme listesinde
08 Ekim 2020 13:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:42 - Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu22:41 - Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak22:38 - FETÖ'den aranan eski iki emniyet müdürü tutuklandı22:34 - 'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'22:32 - Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İstikamet Karabağ22:25 - Osman Kavala hakkındaki iddianamenin detayları belli oldu
22:24 - Okula gidebilmek için her gün 25 kilometre yolu yürüyor22:20 - 'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği22:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı22:13 - 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi21:59 - Türkiye, uçak parkından yüksek gelir elde edebilir21:45 - Koronavirüs yüzünden 150 bin düğün iptal edildi
21:40 - Urla'daki Karantina Adası müze oluyor21:33 - Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerle ilgili yeni karar21:28 - İsmail öğretmenin vefat nedeni belli oldu21:25 - 'Yumurta anne sütünden sonra en kıymetli proteindir'21:11 - Bakan Yardımcısı Safran'dan 'koordine' talimatı
21:09 - FETÖ'den ihraç edilen eski öğretmene 9 yıl 4 ay hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Okul öncesinde, haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Sayıştay'ın MEB Raporu ışığında, norm fazlası öğretmen sorunu ve çözüm yolları
Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi mi?
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
Koronavirüs veri tablosu açıklandı. Hasta sayısı arttı
Sayıştay'dan önemli tespit: DYK kursları amacından uzaklaştı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Üniversiteler açılır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
KDV İstisnası 3
burhan kuzu'nun deva partisi'ne geçmesi 3
Herkes evinin önünü süpürürse,mahalle tertemiz olur 1
safra bastırmak 1
sözlük savaşları 1
günü gününe uymamak 1
Kutbettin 2
kirli çamaşır sepeti 1
Özgü Namal'ın eşinin hayatını kaybetmesi 3
ges 4
SON İLANLAR
Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 İşçi Alacak
Tekman Öğretmenevi İşçi Alacak
Ardahan Öğretmenevi İşçi Alacak
Hatipli Belediyesi İşçi Alacak
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alacak
Taşoluk Belediyesi Memur Alacak
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 memur alacak
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam