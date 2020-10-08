1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye, uçak parkından yüksek gelir elde edebilir

Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye'nin atıl havaalanlarını kiraya vererek sadece bir uçaktan yıllık 62 bin 568 euro döviz geliri elde edebileceği belirtildi. TDT Havacılık Bakım A.Ş Grup Satış Müdürü Nuri Civinti, atıl havalimanlarının park alanı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu mevcut park fiyatların aşağı çekilmesi durumunda birçok ülkeden talep geleceğine işaret ederek, "Atıl durumdaki 2. Grup havalimanlarında yer kalmaz. Türkiye, boş beton üzerine park edecek bir uçaktan kazanç elde edecek" dedi.
 08 Ekim 2020 21:59
+Aa- Yazdır
Türkiye, uçak parkından yüksek gelir elde edebilir

Covid-19 pandemi sürecinde Türkiye'nin atıl havaalanlarını kiraya vererek sadece bir uçaktan yıllık 62 bin 568 euro döviz geliri elde edebileceği belirtildi. TDT Havacılık Bakım A.Ş Grup Satış Müdürü Nuri Civinti, atıl havalimanlarının park alanı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu mevcut park fiyatların aşağı çekilmesi durumunda birçok ülkeden talep geleceğine işaret ederek, "Atıl durumdaki 2. Grup havalimanlarında yer kalmaz. Türkiye, boş beton üzerine park edecek bir uçaktan kazanç elde edecek" dedi.

Ekim 2020-Mart 2021 dönemi havacılık sektörünü değerlendiren TDT Havacılık Bakım A.Ş Grup Satış Müdürü Nuri Civinti, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde, atıl ve kullanılan havalimanlarında park alanlarından gelir elde etmeye yönelik düşüncelerini aktardı. "Pandemi sürecinde havayolu şirketleri ve uçak sahipleri birçok uçağını 'storage' (uçak depolama) yapması kaçınılmaz olacak" diyen Civinti, 2020 Ekim ayından itibaren global pazarda 3 binden fazla uçağın en az 1 yıl süreyle storage edilmesi konusunda planlama yapıldığını kaydetti. Civinti, bunun iyimser bir rakam ve havacılık sektörü için bir milat olacağını söyledi.

"Boş beton üzerine park edecek bir uçaktan kazanç elde edecek"

Türkiye'de 2020 DHMİ ücret tarifesine göre 1. grup havalimanları İstanbul Atatürk, Esenboğa, Antalya, Adnan Menderes, Dalaman, Milas ve Bodrum, Adana, Trabzon, Erzurum, Gaziantep, Kayseri ve Hatay Havalimanlarında uçak park ücretinin ton başına 2,20 euro olduğunu aktaran Civinti, Türkiye'de uçak park ücretlerinin yüksek olduğunu söyledi. Bursa Yenişehir, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Isparta, Kahramanmaraş, Kapadokya, Kars, Konya, Malatya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba, Sinop ve Van gibi 2. Grup havalimanlarında ise uçağın bir ton başına 1.10 euro olduğunu aktaran Civinti, bir adet Airbus 320 tipi uçağın ağırlığının ortalama 79 ton olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"1. Grup havalimanlarında Aırbus 320 tipi bir adet uçak parkından günlük 173 euro, aylık 5 bin 213 euro ve yıllık 62 bin 568 euro, 2. Grup havalimanlarından ise DHMİ yıllık 31 bin 284 euro gelir sağlayabilir. Bu ücretler havayolları ve uçak sahipleri için çok ciddi rakamlardır. Şirketler daha ucuz olan Ürdün, Mısır ve benzeri ülkeleri seçerler. Ancak bu dönemde hiç yer kalmadığı için Avrupa'da da tüm havalimanları neredeyse dolmuş durumdadır. Türkiye tercih edilmiyor, çünkü çok pahalı ve yerimiz yok diyoruz. Öngörüyor olabilsek ve havayolları şirket ve uçak sahiplerine 'Türkiye olarak uzun vadeli park talepleriniz için özel bir fiyatlandırma yapıyoruz. Bizim Anadolu'muzda onlarca işlemeyen havalimanı var ve bu havalimanlarına park ederseniz ton başına x fiyatı veriyoruz' desek, atıl durumdaki 2. Grup havalimanlarında yer kalmaz. DHMİ'nin hiçbir gideri olmayacak, boş beton üzerine park edecek bir uçaktan kazanç elde edecek."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs yüzünden 150 bin düğün iptal edildi
08 Ekim 2020 21:45		 3 bin kişiye istihdam sağlayacak tesis hızla yükseliyor
08 Ekim 2020 20:53
Milli savaş uçağının motoru için iş birliği anlaşması
08 Ekim 2020 12:07		 5 TL'lik palamuta 130 TL'lik lüks tarife
08 Ekim 2020 09:06
Teşvikler yeni verilere göre revize edilecek
08 Ekim 2020 06:40		 Makarna sektörü Kovid-19'da 'ikinci dalga' riskine hazır
07 Ekim 2020 20:18
Kırsal alanda refah, katma değerli tarımsal ürünlerle yükselecek
06 Ekim 2020 11:55		 Arsaya talep ikiye katlandı, fiyatlar arttı
06 Ekim 2020 10:54
Azerbaycan'a destek ekonomide de sürecek
06 Ekim 2020 08:02		 Dışişleri'nden Kanada'ya ihracat izni tepkisi
06 Ekim 2020 07:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:42 - Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu22:41 - Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak22:38 - FETÖ'den aranan eski iki emniyet müdürü tutuklandı22:34 - 'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'22:32 - Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İstikamet Karabağ22:25 - Osman Kavala hakkındaki iddianamenin detayları belli oldu
22:24 - Okula gidebilmek için her gün 25 kilometre yolu yürüyor22:20 - 'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği22:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı22:13 - 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi21:59 - Türkiye, uçak parkından yüksek gelir elde edebilir21:45 - Koronavirüs yüzünden 150 bin düğün iptal edildi
21:40 - Urla'daki Karantina Adası müze oluyor21:33 - Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerle ilgili yeni karar21:28 - İsmail öğretmenin vefat nedeni belli oldu21:25 - 'Yumurta anne sütünden sonra en kıymetli proteindir'21:11 - Bakan Yardımcısı Safran'dan 'koordine' talimatı
21:09 - FETÖ'den ihraç edilen eski öğretmene 9 yıl 4 ay hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Okul öncesinde, haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Sayıştay'ın MEB Raporu ışığında, norm fazlası öğretmen sorunu ve çözüm yolları
Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi mi?
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
Koronavirüs veri tablosu açıklandı. Hasta sayısı arttı
Sayıştay'dan önemli tespit: DYK kursları amacından uzaklaştı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Üniversiteler açılır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
a101'de iki kadının düdüklü tencere için kavga etmesi 3
bürokrasi 1
ajdin hasic 1
geçer akçe 1
Vergi Matrahı 1
ne olacak şimdi 1
Ürünlerde TR İLE BAŞLAYAN ONAY kodunun olması 1
dolar kuru 1
mayo 1
sayısal loto'da 28 çekilişte de 6 bilen çıkmaması 2
SON İLANLAR
Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 İşçi Alacak
Tekman Öğretmenevi İşçi Alacak
Ardahan Öğretmenevi İşçi Alacak
Hatipli Belediyesi İşçi Alacak
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alacak
Taşoluk Belediyesi Memur Alacak
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 memur alacak
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam