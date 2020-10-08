5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
MSB: "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
|08 Ekim 2020 22:13
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği de vurgulandı.
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