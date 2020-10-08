Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.
|08 Ekim 2020 22:14
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz." sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.
Kısa bir hatırlatma... pic.twitter.com/nXtXqzHV8SRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 8, 2020
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Yardımcısı Safran'dan 'koordine' talimatı
08 Ekim 2020 21:11
|Erdoğan'ın ziyareti Katar basınında büyük yankı uyandırdı
08 Ekim 2020 20:39
|Koronavirüs veri tablosu açıklandı. Hasta sayısı arttı
08 Ekim 2020 19:59
|'Merakla beklenen yönetmeliği haftaya yayınlayacağız'
08 Ekim 2020 19:31
|Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyiz
08 Ekim 2020 18:49
|CHP'li Çeviköz'den 'Maraş' açıklaması: Yapılmaması gereken bir hamle
08 Ekim 2020 16:53
|Cumhurbaşkanlığından yatırım genelgesi: Kamu yatırımlarından azami tasarruf
08 Ekim 2020 16:13
|Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi mi?
08 Ekim 2020 15:56
|İYİ Partili Türkkan'dan 'kriz' açıklaması
08 Ekim 2020 15:28
|Mansur Yavaş ile AK Partili meclis üyesi tartıştı... Bırak elinden mikrofonu
08 Ekim 2020 15:03