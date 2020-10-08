1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.
 08 Ekim 2020 22:14
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz." ifadesini kullandığı bir mitinginin görüntülerini "Kısa bir hatırlatma" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın "Kısa bir hatırlatma" mesajıyla paylaştığı videoda, bir mitingde vatandaşlara hitabından "Biz, rükuda Allah'ın huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bunu böyle bilesiniz." sözlerinin olduğu bölüm yer aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Yardımcısı Safran'dan 'koordine' talimatı
08 Ekim 2020 21:11		 Erdoğan'ın ziyareti Katar basınında büyük yankı uyandırdı
08 Ekim 2020 20:39
Koronavirüs veri tablosu açıklandı. Hasta sayısı arttı
08 Ekim 2020 19:59		 'Merakla beklenen yönetmeliği haftaya yayınlayacağız'
08 Ekim 2020 19:31
Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyiz
08 Ekim 2020 18:49		 CHP'li Çeviköz'den 'Maraş' açıklaması: Yapılmaması gereken bir hamle
08 Ekim 2020 16:53
Cumhurbaşkanlığından yatırım genelgesi: Kamu yatırımlarından azami tasarruf
08 Ekim 2020 16:13		 Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi mi?
08 Ekim 2020 15:56
İYİ Partili Türkkan'dan 'kriz' açıklaması
08 Ekim 2020 15:28		 Mansur Yavaş ile AK Partili meclis üyesi tartıştı... Bırak elinden mikrofonu
08 Ekim 2020 15:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:44 - Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı22:42 - Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu22:41 - Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak22:38 - FETÖ'den aranan eski iki emniyet müdürü tutuklandı22:34 - 'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'22:32 - Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İstikamet Karabağ
22:25 - Osman Kavala hakkındaki iddianamenin detayları belli oldu22:24 - Okula gidebilmek için her gün 25 kilometre yolu yürüyor22:20 - 'Türkiye'nin Davos'unda sonbahar güzelliği22:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı22:13 - 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi21:59 - Türkiye, uçak parkından yüksek gelir elde edebilir
21:45 - Koronavirüs yüzünden 150 bin düğün iptal edildi21:40 - Urla'daki Karantina Adası müze oluyor21:33 - Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerle ilgili yeni karar21:28 - İsmail öğretmenin vefat nedeni belli oldu21:25 - 'Yumurta anne sütünden sonra en kıymetli proteindir'
21:11 - Bakan Yardımcısı Safran'dan 'koordine' talimatı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Okul öncesinde, haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak
Rehber öğretmenler; İl, ilçe zümre başkanları toplantılarına katılmak zorundalar mı?
Dolar'da yeni zirve... Döviz kurlarındaki yükseliş hızlandı
Görevden alınan Rektörün dönemi usulsüzlüklerle dolu
Sayıştay'ın MEB Raporu ışığında, norm fazlası öğretmen sorunu ve çözüm yolları
Erdoğan, Katar Emiri'nin önünde eğildi mi?
Vatandaş hız limitinin aniden düşmesinden şikayetçi
Koronavirüs veri tablosu açıklandı. Hasta sayısı arttı
Sayıştay'dan önemli tespit: DYK kursları amacından uzaklaştı
Bilim Kurulu üyesi yanıtladı: Üniversiteler açılır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
07.10.2020 döviz kurları 3
Frank Herbert's Dune 1
5 ekim 2020 ekşi sözlük boykotu 5
Evladım nerde ceketin 3
Herkes evinin önünü süpürürse,mahalle tertemiz olur 1
bülent arınç'ın dava kazandırdığı şirkete girmesi 5
uyanış büyük selçuklu 2
Alaf 1
Dönen Varlıklar 1
müminin görevi varlıkta şımarmamak,yoklukta sabretmektir 3
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam