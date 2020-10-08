Okula gidebilmek için her gün 25 kilometre yolu yürüyor
|08 Ekim 2020 22:24
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Pandemi dolayısıyla taşımalı eğitimin olmadığı pansiyonların da kapalı olması sebebi ile Tekman'da ikamet eden öğrenci Niyazi Tepeli haftanın beş günü eğitiminden geri kalmamak için 25 kilometre uzaklıktaki okuluna her gün yürüyerek gidip geliyor.
Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Niyazi Tepeli, "Her gün sabahları erkenden kalkıp eğitim için 25 kilometre uzaklıkta ki okuluma gidiyorum. Akşamları ise yine 25 kilometre yolu yürüyerek evime geliyorum. Taşıma olmadığı için eğitimim için günlük 50 kilometre yol gidip geliyorum. Korona nedeni ile araçlar yolda beni almıyor. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız olmak üzere tüm yetkililerden bu soruna çare bulmalarını istiyorum. Bizler doğu da yaşadığımız için şartlar çok zor. Önümüz de kış. Batıdaki öğrenciler de aynı şartlarda sınavlara giriyoruz" diye konuştu.
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