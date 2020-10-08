Azerbaycan Savunma Bakanlığı: İstikamet Karabağ
|08 Ekim 2020 22:32
|+Aa- Yazdır
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.
Bugün Ermenistan-Azerbaycan sınırına yakın bölgede Ermenistan'a ait bir İHA'nın Azerbaycan hava savunma birliklerince düşürüldüğünü bildiren Anar Eyvazov, Ermenistan'ın askeri altyapılarına ve mühimmat depolarına top atışlarıyla büyük darbe indirildiğini kaydetti.
Eyvazov, yer değiştirme faaliyetini hayata geçiren Ermenistan ordusuna ait askeri konvoyun Azerbaycan ordusunun nokta atışı ile darmadağın edildiğini belirtti.
Cephe hattının farklı yönlerinde Ermenistan ordusuna ait 10 tank, 6 D-20 obüs, 1 Akatsiya kundağı motorlu obüs ve 30 aracın imha edildiği bildiren Anar Eyvazov, Ermenistan ordusunun 1'inci ve 7'nci alaylarının askerlerinin firar ettiğini de aktardı.
Mağlubiyetle karşı karşıya kalan Ermenistan güçlerinin Goranboy, Terter, Ağdam, Ağcabedi ve Berde illerine Toçka-U füzeleri de kullanarak ateş açtığını belirten Eyvazov, Azerbaycanlı sivillerden ölü ve yaralıların olduğunu bildirdi.
Azerbaycan ordusunun vurduğu tüm hedeflerin uluslararası kurallara uygun yasal hedefler olduğunun altını çizen Anar Eyvazov, "Azerbaycan ordusunun hiçbir teçhizat sorunu yok. Ordumuz, karşı saldırı başlattığı günden bugüne kadar işgalden kurtardığı bölgelerden bir adım bile geri çekilmemiştir. Tam aksine her şey operasyon planına uygun sürüyor. İstikamet Karabağ. Zafer bizimdir." ifadesini kullandı.
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçları imha ettiÖte yandan, Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait tank ve zırhlı araçların vurulma anlarının havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
Kayıtlarda mevzilerde kamuflajlı şekilde saklanmış tank ve zırhlı araçların nokta atışıyla imha edildiği görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Azerbaycan, Ermenistan'a ait zırhlı araçları imha etti
08 Ekim 2020 20:48
|BM: Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor
08 Ekim 2020 20:47
|Yunanistan'dan '29 Ekim' provokasyonu: NAVTEX ilan etti
08 Ekim 2020 16:06
|46 yıl sonra ilk adım atıldı... İşte o görüntüler
08 Ekim 2020 14:38
|2020 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
08 Ekim 2020 14:06
|Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı, ölü ve yaralılar var
08 Ekim 2020 08:01
|George Floyd'u öldüren polis tahliye edildi
08 Ekim 2020 07:28
|Maraş'ta beklenen gün geldi
08 Ekim 2020 06:50
|Trump'ın 'Covid-19, gripten daha az ölümcül' mesajını Facebook sildi
08 Ekim 2020 00:08
|Maske kullanımı ne zaman sona erecek?
07 Ekim 2020 21:53