Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak
|08 Ekim 2020 22:41
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, metrobüs hattındaki yolcu yoğunluğunu azaltmak, engelli erişimini sağlamak amacıyla, istasyonları yeniliyor ve genişletme çalışmaları yürütülüyor.
Bu kapsamda, Edirnekapı istasyonunda temmuz ayında başlatılan genişletme çalışmaları devam ediyor. İstasyon, bariyerlerin ve zemin beton imalatının yapılabilmesi için, 9 Ekim Cuma'yı 10 Ekim Cumartesi'ye bağlayan gece yarısı, Beylikdüzü istikametine tek yönlü kapatılacak. Çalışmalar hafta sonu tamamlanıp 12 Ekim Pazartesi saat 05.00'te bitirilecek ve hat, çift yönlü kullanıma açılacak.
Aynı şekilde, 16 Ekim Cuma gecesi Söğütlüçeşme yönü yolculara kapatılacak ve 19 Ekim Pazartesi sabah 05.00'te istasyon, çift yönlü olarak kullanıma açılacak.
İlk hafta sonu istasyonun Beylikdüzü istikametinde kapıların ters tarafta kalması nedeniyle yolcu iniş ve binişleri yapılamayacak. Yolcular bir önceki veya bir sonraki istasyondan inip binebilecek. Bir sonraki hafta sonu bu kez Söğütlüçeşme istikameti kapatılacağından, bu yöne gitmek isteyen İstanbullular, bir önceki veya bir sonraki istasyondan iniş veya biniş yapabilecek.
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