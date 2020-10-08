İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
|08 Ekim 2020 22:50
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, aşı uygulaması, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu'nun da katıldığı organizasyonla yapıldı.
Prof. Dr. Şükran Köse, aşı uygulanan sağlık çalışanlarında ciddi bir yan etkinin gözlenmediğini belirterek "Yapmış olduğumuz, bu Faz 3 çalışmasıyla aşının insanları yeterince koruyup koruyamadığı ve ne kadar antikor oluşturduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Bu çalışmada yer almanın, bir enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji hocası olarak beni oldukça heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Yapılan aşı çalışmalarının insanlık ve insanlarımız için umut verici olacağını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başhekim Emiroğlu ise aşı denemelerinin sürdüğü 20 merkezden biri olmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Hastanede aşının, ilk etapta 34 gönüllü sağlık çalışanına uygulandığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
08 Ekim 2020 23:42
|'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'
08 Ekim 2020 22:34
|Koronavirüs veri tablosu açıklandı. Hasta sayısı arttı
08 Ekim 2020 19:59
|Maske kullanımı ne zaman sona erecek?
07 Ekim 2020 21:53
|Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı açıklaması
07 Ekim 2020 21:19
|Kovid-19 hastalarının büyük bölümü sindirim sıkıntısı yaşıyor
07 Ekim 2020 20:21
|Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı
07 Ekim 2020 19:25
|Kastamonu Valisi Çakır'ın Kovid-19 testi negatife döndü
06 Ekim 2020 23:35
|Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
06 Ekim 2020 21:02
|'Rahat atlatırım diye düşünürken en kötü atlatanlardanım'
06 Ekim 2020 20:08