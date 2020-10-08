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Minik İkbal'in ameliyatı için gereken para toplandı

Baba Hikmet Eksik:- "Ayrıca kızım hayırlısıyla duyduğunda Haluk Levent bey kendisine şarkı söyleyecek. Bu müjdeli haberi de bugün Haluk bey kendisi verdi. Ona da tekrar çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun"
 08 Ekim 2020 23:25
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Minik İkbal'in ameliyatı için gereken para toplandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, doğuştan iki kulağı da olmayan 7 yaşındaki İkbal Eksik'in ameliyatı için başlatılan yardım kampanyasında gerekli olan 350 bin lira toplandı.

Hikmet ve Ayşe Eksik çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve işitme engelli olarak dünyaya gelen İkbal Eksik, doğuştan iki kulağı da olmadan dünyaya geldi.

Doktorlar, kulakları olmadığı için duyamayan minik İkbal'in bir dizi operasyonla işitme sorununun çözülebileceğini söylemesi üzerine aile harekete geçti.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastanede ameliyatın gerçekleştirilebilineceğini öğrenen aileye, ameliyatın 350 bin lira tuttuğu söylendi.

Bunun üzerine Aydın Valiliği'nin onayıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurucusu Haluk Levent de Twitter hesabından "İkbal! 7 yaşında. Dünyaya geldiğinden beri duymuyor. Ona sesimizi duyuralım mı? Aydın Valiliği izni verdi. Hastane ayarlandı. Ameliyat 350 bin TL. Haydi canlarım! YAPARIZ BİZ!." paylaşımında bulunmasının ardından 48 saatte gerekli olan para miktarı toplandı.

Anne Ayşe Eksik, "Bir doktorla görüştük. O bu ameliyatı yapabileceğini söyledi. Yüzde doksan kulaklarının duyabileceğini söyledi. İnşallah olacak. Ben bağışta bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Kızımı sevindirdiler. Rabbim de onları sevindirsin inşallah. Çok büyük bir sevaba girdiler. İnşallah kızımın yüzü gülecek." dedi.

- Haluk Levent kulağına şarkı söyleyecek

Baba Hikmet Eksik ise Haluk Levent'e ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Sayın Haluk Levent bugün büyük müjdeyi bizlere verdi. Haluk beye çok çok teşekkür ederiz. Emeği geçen Ahbaplar ve tüm vatandaşlarımızdan kardeşlerimizden herkesten Allah razı olsun. Onların sayesinde kızımın yüzü gülecek, yüzümüz gülecek. İnşallah kızımız sesimizi duyacak. Mutlu olduk. Ayrıca kızım hayırlısıyla duyduğunda Haluk Levent bey kendisine şarkı söyleyecek. Bu müjdeli haberi de bugün Haluk bey kendisi verdi. Ona da tekrar çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun."
Anadolu Ajansı
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