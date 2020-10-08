1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayınlanan dersleri dağda şebekenin çektiği noktada takip edebilen öğrenciler, internet sorununun giderilmesini bekliyor.
 08 Ekim 2020 23:27
+Aa- Yazdır
Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) platformundan canlı yayınlanan dersleri dağda şebekenin çektiği noktada takip edebilen öğrenciler, internet sorununun giderilmesini bekliyor.

İlçe merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Dodurga Mahallesi'nde yaşayanlar öğrenciler, altyapı sorunu ve GSM şebekelerinin çekmemesi nedeniyle evlerinden EBA'ya bağlanmakta güçlük yaşıyor. Öğrencilerin velileri ve Mahalle Muhtarı Rasih Mete'nin aracıyla internetin çektiği dağlık alana ulaşan öğrenciler, yaşadıkları sorunun giderilmesini istiyor.

Muhtar Rasih Mete, mahallenin birçok noktasında telefon çekmediğini, uzaktan eğitim olduğu için şu anda öğrencilerin büyük sorun yaşadığını söyledi. GSM şirketlerini çözüm için defalarca aramasına rağmen sorunun giderilmediğini ifade eden Mete, "İnternetin çektiği bazı noktalara çocuklar geliyor. Arabası olanlar kendi geliyor. Olmayanalar da yaya gelip sıcakta zeytin ağaçlarının gölgelerinde ders yapmak için mücadele ediyorlar. Çoğu zaman geldikleri noktada da internet çekmiyor. Yarısının interneti, yarısının telefonu yok. Çocuklarımızın derslerinden geri kalmamaları için yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Gölbent Ramazan Patat Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Betül Baran, mahallede internet çekmediği için internetin çektiği alanlara ders yapmak için geldiklerini dile getirdi. İnternete bağlandıkları alanlarda da zaman zaman sorun yaşadıklarını kaydeden Baran, "Zor anlar yaşıyoruz. Yetkililerden yaşadığımız soruna çare bekliyoruz" dedi.

Öğrenci Burak Gökmen (13), köydeki iletişim sorunu nedeniyle canlı derse bağlanmak için dağlık alana geldiklerini söyledi.

Ailesinin eve internet bağlatmak istediğini, gelen yetkililerin de "Kutu bozuk" deyip bağlamadan döndüklerini anlatan Gökmen, "Bize kimse yardımcı olmuyor. Telefon ve tabletimiz olmasına rağmen internetimiz olmadığı için canlı derslere katılamıyoruz. Derslerden geri kalıyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
08 Ekim 2020 23:42		 91 yaşındaki Bekir öğretmen koronayı yendi
08 Ekim 2020 23:34
Minik İkbal'in ameliyatı için gereken para toplandı
08 Ekim 2020 23:25		 Üniversiteler uzaktan eğitime geçti, kiralık daireler boş kaldı
08 Ekim 2020 23:04
'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'
08 Ekim 2020 22:34		 Okula gidebilmek için her gün 25 kilometre yolu yürüyor
08 Ekim 2020 22:24
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkisini sürdürüyor
08 Ekim 2020 20:32		 İzine ender rastlanılan bitki türü Bingöl'de bulundu
08 Ekim 2020 20:26
Terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı
08 Ekim 2020 20:23		 Müdürlüğü bıraktı, çiftçi desteğiyle sürü sahibi oldu
08 Ekim 2020 18:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Şehzadeler şehri Amasya00:05 - URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı00:04 - Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi00:04 - Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı00:01 - 9 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:42 - Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
23:35 - Selin vurduğu okul öğretmenler tarafından temizlendi23:34 - 91 yaşındaki Bekir öğretmen koronayı yendi23:27 - Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar23:25 - Minik İkbal'in ameliyatı için gereken para toplandı23:06 - Bir ilimizde, tüm köy okullarında eğitime başlama kararı alındı23:04 - Üniversiteler uzaktan eğitime geçti, kiralık daireler boş kaldı
22:51 - Kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri22:50 - İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı22:48 - Meclis dünyadaki seçim sistemlerini araştırdı22:44 - Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı22:42 - Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu
22:41 - Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı
URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
Şehzadeler şehri Amasya
9 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ayın arka tarafı çamlık 3
tavan arası 1
pandemide doğum yapana para ödülü 2
ucuzluk market soğanları 1
sözlük savaşları 1
Robert Lewandowski 2
kurumsallaşma 1
chp ile deva partisi'nin ittifak yapması 2
muğla'da 32 sahanın Jes'e açılması 1
verimlilik 1
SON İLANLAR
Yükseköğretim Kalite Kurulu 5 İşçi Alacak
Tekman Öğretmenevi İşçi Alacak
Ardahan Öğretmenevi İşçi Alacak
Hatipli Belediyesi İşçi Alacak
Adıyaman Gölbaşı Belediyesi Memur Alacak
Taşoluk Belediyesi Memur Alacak
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi 13 memur alacak
Karaman Sarıveliler SYDV Personel Alım İlanı
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 1 sekreter alacak
Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli 2 sekreter alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam