Selin vurduğu okul öğretmenler tarafından temizlendi
|08 Ekim 2020 23:35
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde yaşanan sel felaketi sonucu kullanılamaz hale gelen okul, fedakar öğretmenler tarafından temizlenerek öğrenciler için hazır hale getirildi.
Uzundere ilçesi Ulubağ Mahallesi'nde 17 Temmuz günü yoğun yağış nedeniyle dere taşarak 1 evi ve 1 okulu kullanılamaz hale getirmişti. 2017 yılında öğrenci azlığı nedeniyle kapanan Ulubağ İlkokulu, yaşanan sel felaketinden dolayı harabeye döndü. Fedakar öğretmenler İbrahim Turan ve meslektaşları, harabeye dönen okulu kendi imkanlarıyla temizleyerek öğrenciler için hazır hale getirdiler.
Suların kesik olduğu okulda temizlik yapabilmek için çeşmeden kova kova su taşıyarak okul içini ve sıraları temizleyen fedakar öğretmenler "Ulubağ İlkokulumuzun yaşanan sel nedeniyle içi tamamen çamurla dolmuştu. Şelale İlk Ortaokulu olarak bugün okulumuzun içini tamamen temizledik. İster açık ister kapalı olsun okullar bulundukları yerin en önemli mekanlarıdır" dediler.
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