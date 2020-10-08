Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
|08 Ekim 2020 23:42
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" dedi.
Eski Bakan Mehmet Cahit Turhan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinde koronavirüse rastlandığını belirtmişti.
Vücut kırgınlığımız nedeniyle yaptırdığımız Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi elhamdulillah. Dua eder, dua bekleriz.Mehmet Cahit Turhan (@Mcahidturhan) October 8, 2020
Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. @Mcahidturhanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 8, 2020
Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.
Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.
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