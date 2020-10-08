1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
 08 Ekim 2020 23:42
+Aa- Yazdır
Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin" dedi.

Eski Bakan Mehmet Cahit Turhan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendisinde koronavirüse rastlandığını belirtmişti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
08 Ekim 2020 22:50		 'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'
08 Ekim 2020 22:34
Koronavirüs veri tablosu açıklandı. Hasta sayısı arttı
08 Ekim 2020 19:59		 Maske kullanımı ne zaman sona erecek?
07 Ekim 2020 21:53
Bilim Kurulu toplantısının ardından aşı açıklaması
07 Ekim 2020 21:19		 Kovid-19 hastalarının büyük bölümü sindirim sıkıntısı yaşıyor
07 Ekim 2020 20:21
Vaka sayıları açıklandı: Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı
07 Ekim 2020 19:25		 Kastamonu Valisi Çakır'ın Kovid-19 testi negatife döndü
06 Ekim 2020 23:35
Koronavirüsün yayılmasında aile içi bulaş ilk sırada
06 Ekim 2020 21:02		 'Rahat atlatırım diye düşünürken en kötü atlatanlardanım'
06 Ekim 2020 20:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Şehzadeler şehri Amasya00:05 - URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı00:04 - Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi00:04 - Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı00:01 - 9 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:42 - Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
23:35 - Selin vurduğu okul öğretmenler tarafından temizlendi23:34 - 91 yaşındaki Bekir öğretmen koronayı yendi23:27 - Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar23:25 - Minik İkbal'in ameliyatı için gereken para toplandı23:06 - Bir ilimizde, tüm köy okullarında eğitime başlama kararı alındı23:04 - Üniversiteler uzaktan eğitime geçti, kiralık daireler boş kaldı
22:51 - Kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri22:50 - İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı22:48 - Meclis dünyadaki seçim sistemlerini araştırdı22:44 - Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı22:42 - Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu
22:41 - Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı
URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
Şehzadeler şehri Amasya
9 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
afjet afyonspor 1
Koronavirüsü yok sayıp parti düzenlemek 3
önce hapse atıp,sonra ona suç uydurmak 1
edinson cavani 1
altın şafak partisi 1
avrupa'da coronanın 2.dalgasının başlaması 1
07.10.2020 döviz kurları 3
ges 4
kırık 2
verimlilik 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam