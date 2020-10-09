1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
 09 Ekim 2020 00:04
+Aa- Yazdır
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-1 Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca müşterek operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'den aranan eski iki emniyet müdürü tutuklandı
08 Ekim 2020 22:38		 Osman Kavala hakkındaki iddianamenin detayları belli oldu
08 Ekim 2020 22:25
5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
08 Ekim 2020 22:13		 FETÖ'den ihraç edilen eski öğretmene 9 yıl 4 ay hapis
08 Ekim 2020 21:09
Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
08 Ekim 2020 18:41		 Kars'ta HDP'li belediye başkan yardımcısı ve il başkanı tutuklandı
08 Ekim 2020 18:35
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
08 Ekim 2020 18:29		 Antalya'da FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası
08 Ekim 2020 18:04
MİT ve TSK, PKK'nın özel güç birimi sorumlusunu öldürdü
08 Ekim 2020 17:50		 Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı
08 Ekim 2020 17:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:10 - Şehzadeler şehri Amasya00:05 - URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı00:04 - Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi00:04 - Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı00:01 - 9 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları23:42 - Eski Bakan Cahit Turhan koronavirüse yakalandı
23:35 - Selin vurduğu okul öğretmenler tarafından temizlendi23:34 - 91 yaşındaki Bekir öğretmen koronayı yendi23:27 - Derse bağlanmak için dağa çıkıyorlar23:25 - Minik İkbal'in ameliyatı için gereken para toplandı23:06 - Bir ilimizde, tüm köy okullarında eğitime başlama kararı alındı23:04 - Üniversiteler uzaktan eğitime geçti, kiralık daireler boş kaldı
22:51 - Kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri22:50 - İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı22:48 - Meclis dünyadaki seçim sistemlerini araştırdı22:44 - Ali Edizer, tabiplik görevinden de açığa alındı22:42 - Milli İHA'lar yerli uydu terminaline kavuştu
22:41 - Edirnekapı metrobüs durağı iki hafta sonu kapatılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı
URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
Şehzadeler şehri Amasya
9 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Makav papağanı 1
Mali Tablolar 3
Eşini yazar yaptı,ifşa edenleri sözlükten atması 1
patent 1
a101'de iki kadının düdüklü tencere için kavga etmesi 3
gunnersaurus'un işten çıkarılması 2
şuur 1
Minos Patlaması 1
nefes alamamak 1
makyaj 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam