Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
|09 Ekim 2020 02:05
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara, Denizli, Adıyaman, Bursa, Malatya ve Erzurum il sağlık müdürlerimizle ayrı ayrı video konferans görüşmeleri gerçekleştirdik. Bu 6 kentimizde, salgına karşı gelinen son noktayı, hastanelerimizdeki yatak doluluk oranlarını ve filyasyon çalışmalarını ele aldık" ifadelerine yer verdi.
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