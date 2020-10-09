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Ege Denizi'inde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Ege Denizi'inde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 09 Ekim 2020 03:28
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Ege Denizi'inde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD, saat 03:00'te Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.03 kilometre olarak açıklandı.
Anadolu Ajansı
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