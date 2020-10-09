Kaymakamlara özel 'VIP' silme programı
|09 Ekim 2020 06:40
|+Aa- Yazdır
FETÖ'nün mahrem imamları tarafından kaymakamların arandığı tespit edilen ankesörlü telefonların incelenmesi tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, kaymakamlara ilişkin soruşturmada yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından 31'i kaymakam, 17'si vali yardımcısı ve 10'u hukuk müşaviri olmak üzere toplamda 58 kişi açığa alınmıştı. 159 olan şüpheli sayısı 310'a çıktı. Şüpheliler arasında aktif görevde bulunan kaymakamların da olduğu öğrenildi. Savcılığın, operasyon düğmesine önümüzdeki günlerde basacağı belirtildi.
İNCELEMELER TAMAMLANDI
İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye geneli ankesörlü telefonların incelemesini tamamladı. 67 mahrem imamın irtibat kurduğu belirlenen kaymakamlar tek tek tespit edildi. Savcılık, şüphelilerin örgütle bağlantısını deşifre ederek, mahrem imam tarafından aranma sayısına göre bir değerlendirme yapacak. Bunların yanı sıra, görüşme içerikleri de araştırılmaya devam ediyor.
2017 YILINDA DA GÖRÜŞMELER ÇIKTI
Ayrıca, baz çakışmalarına bakılacak ve özellikle bölgede telefonlarını kapatıp daha sonra açan kişiler incelenecek. Böylelikle, hangi mahrem imamın hangi kaymakamı aradığı belirlenecek. Ankesör verilerinde, 2014-2020 yılları arasında yapılan görüşmeler dikkate alındı. Bu incelemelerde, ankesörlü telefonlardan en yoğun 2014 yılında görüşmelerin yapıldığı, 2016 ve 2017'de de bazı irtibatların olduğu tespit edildi.
ÖZEL TEMİZLEME PROGRAMI
Öte yandan, soruşturmada daha önce itirafçı olan bazı kaymakamların telefonları incelendi. Ancak, kaymakamların kullandığı kripto haberleşme programları tespit edilemedi. FETÖ'nün kaymakamlar için özel bir silme programı hazırladığı öğrenildi.
EBRU KARATOSUN
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
09 Ekim 2020 00:04
|FETÖ'den aranan eski iki emniyet müdürü tutuklandı
08 Ekim 2020 22:38
|Osman Kavala hakkındaki iddianamenin detayları belli oldu
08 Ekim 2020 22:25
|5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
08 Ekim 2020 22:13
|FETÖ'den ihraç edilen eski öğretmene 9 yıl 4 ay hapis
08 Ekim 2020 21:09
|Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
08 Ekim 2020 18:41
|Kars'ta HDP'li belediye başkan yardımcısı ve il başkanı tutuklandı
08 Ekim 2020 18:35
|Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
08 Ekim 2020 18:29
|Antalya'da FETÖ sanığı eski teğmene hapis cezası
08 Ekim 2020 18:04
|MİT ve TSK, PKK'nın özel güç birimi sorumlusunu öldürdü
08 Ekim 2020 17:50