Kaymakamlara özel 'VIP' silme programı

FETÖ'nün mahrem imamları tarafından kaymakamların arandığı tespit edilen ankesörlü telefonların incelenmesi tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, kaymakamlara ilişkin soruşturmada yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından 31'i kaymakam, 17'si vali yardımcısı ve 10'u hukuk müşaviri olmak üzere toplamda 58 kişi açığa alınmıştı. 159 olan şüpheli sayısı 310'a çıktı. Şüpheliler arasında aktif görevde bulunan kaymakamların da olduğu öğrenildi. Savcılığın, operasyon düğmesine önümüzdeki günlerde basacağı belirtildi.

İNCELEMELER TAMAMLANDI

İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Türkiye geneli ankesörlü telefonların incelemesini tamamladı. 67 mahrem imamın irtibat kurduğu belirlenen kaymakamlar tek tek tespit edildi. Savcılık, şüphelilerin örgütle bağlantısını deşifre ederek, mahrem imam tarafından aranma sayısına göre bir değerlendirme yapacak. Bunların yanı sıra, görüşme içerikleri de araştırılmaya devam ediyor.

2017 YILINDA DA GÖRÜŞMELER ÇIKTI

Ayrıca, baz çakışmalarına bakılacak ve özellikle bölgede telefonlarını kapatıp daha sonra açan kişiler incelenecek. Böylelikle, hangi mahrem imamın hangi kaymakamı aradığı belirlenecek. Ankesör verilerinde, 2014-2020 yılları arasında yapılan görüşmeler dikkate alındı. Bu incelemelerde, ankesörlü telefonlardan en yoğun 2014 yılında görüşmelerin yapıldığı, 2016 ve 2017'de de bazı irtibatların olduğu tespit edildi.

ÖZEL TEMİZLEME PROGRAMI

Öte yandan, soruşturmada daha önce itirafçı olan bazı kaymakamların telefonları incelendi. Ancak, kaymakamların kullandığı kripto haberleşme programları tespit edilemedi. FETÖ'nün kaymakamlar için özel bir silme programı hazırladığı öğrenildi.

EBRU KARATOSUN