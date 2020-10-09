İçimizdeki tehlike! 19 gün boyunca virüsü yayıyorlar
|09 Ekim 2020 07:05
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Çünkü asemptomatik diye adlandırılan bu kişiler, vücutlarında virüsü taşıdıklarından bihaber şekilde günlük yaşantılarına devam ediyor. Hal böyle olunca virüsü bulaştırma oranları katbekat artıyor. Yapılan bir bilimsel araştırmaya göre de belirti gösterenlerin virüsü bulaştırma süreleri 12 gün iken asemptomiklerde 19 güne kadar çıkıyor.
Ayrıca virüsü yayanların yüzde 16'lık kısmını da belirti göstermeyenler oluşturuyor. Bazı kaynaklar yüzde 60 oranında asemptomatik vaka olduğunu dile getirirken bazıları da yüzde 20 civarında olduğunu iddia ediyor. Yüzde 20'lik bir oranı bile koronavirüsün ilerleyişinde önemli bir etken olarak gören uzmanlar, şunları söylüyor: Pandeminin başında belirti göstermeyen vakaların çoğu gençlerdi. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalar sonucunda her yaştan insanın asemptomatik olabileceği ortaya konuldu. ABD'deki bir bakım evinde yapılan incelemelerde Covid-19 testi pozitif çıkan yaşlıların yüzde 88'i hiçbir belirti göstermedi.
Neşra Durmaz
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