Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
|09 Ekim 2020 07:15
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Atina'daki Temyiz Mahkemesi, Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olup olmadığıyla ilgili davada kararını açıkladı.
5 yılı aşkın süredir devam eden davada mahkeme, Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın "suç örgütünü yönettiğine", diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" hükmetti.
CEZALARI AÇIKLANMADI
17 kişi için azami 15'er yıl, bir kişi için de müebbet hapis olması beklenen cezalar önümüzdeki günlerde açıklanacak.
TÜRK BAYRAĞINI YIRTMIŞTI
Bu kararın ardından Avrupa Parlamentosu'nun oturumunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Altın Şafak Partisi'nin vekili Yunan Yiannis Lagos da tutuklananlar arasında yer aldı.
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