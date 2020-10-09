1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı

Yunanistan'da mahkeme, aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin "suç örgütü olduğuna" hükmedince, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Yiannis Lagos tutuklandı
 09 Ekim 2020 07:15
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Atina'daki Temyiz Mahkemesi, Altın Şafak Partisi'nin suç örgütü olup olmadığıyla ilgili davada kararını açıkladı.

5 yılı aşkın süredir devam eden davada mahkeme, Altın Şafak Partisi lideri Nikos Mihaloliakos ve 6 parti üyesi Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos, Giorgos Germenis, Ilias Panagiotaros, Panagiotis Iliopoulos ve Nikos Papas'ın "suç örgütünü yönettiğine", diğer 18 sanığın ise "suç örgütüne üye olduğuna" hükmetti.

CEZALARI AÇIKLANMADI

17 kişi için azami 15'er yıl, bir kişi için de müebbet hapis olması beklenen cezalar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

TÜRK BAYRAĞINI YIRTMIŞTI

Bu kararın ardından Avrupa Parlamentosu'nun oturumunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Altın Şafak Partisi'nin vekili Yunan Yiannis Lagos da tutuklananlar arasında yer aldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kırgızistan'da FETÖ'den Gezi taktikleri
09 Ekim 2020 06:10		 Irak ve Suriye tezkereleri yayımlandı
09 Ekim 2020 03:31
Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği
09 Ekim 2020 02:50		 Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
09 Ekim 2020 02:05
Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik
09 Ekim 2020 02:01		 Cumhurbaşkanı Yardımıcısı Oktay'dan, Erdoğan'ın 'Eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımına destek
09 Ekim 2020 00:45
9 Ekim 2020'den önemli gündem başlıkları
09 Ekim 2020 00:01		 Meclis dünyadaki seçim sistemlerini araştırdı
08 Ekim 2020 22:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'eğilmedik, eğilmeyiz' paylaşımı
08 Ekim 2020 22:14		 Bakan Yardımcısı Safran'dan 'koordine' talimatı
08 Ekim 2020 21:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:37 - Güvenmesi için silahın şarşörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü08:37 - Türkçe, matematik, İngilizce yüz yüze08:35 - Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitti08:33 - Kayıp kızın cinsel saldırı korkusuyla kaçtığı ortaya çıktı08:18 - Öğrenci şehirlerine korona darbesi07:59 - Kenevir çiçek açıp ilaç olsun
07:56 - Tuma Çelik kararı Resmi Gazete'de: Dokunulmazlığı resmen kaldırıldı07:53 - Üzerine balkon duvarı devrilen çocuk hayatını kaybetti07:51 - 195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler07:50 - Çalışanlar ünlü şirketin ticari sırlarını satmış07:50 - Soyguncu kuyumcuya muşta ile saldırdı07:42 - Kokain doktoru' turne müdürüymüş
07:30 - En büyük havuz açıldı07:15 - Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı07:05 - İçimizdeki tehlike! 19 gün boyunca virüsü yayıyorlar06:50 - Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı06:40 - Kaymakamlara özel 'VIP' silme programı
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakamlara özel 'VIP' silme programı
Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı
URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
Şehzadeler şehri Amasya
İçimizdeki tehlike! 19 gün boyunca virüsü yayıyorlar
Kırgızistan'da FETÖ'den Gezi taktikleri
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Kokain doktoru' turne müdürüymüş
Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
müminin görevi varlıkta şımarmamak,yoklukta sabretmektir 3
kirli çamaşır sepeti 2
nando de colo 1
Lena chamamyan 1
Kot ve penye 2
Mahdum 1
sözlük bu gece ayrı güzel 1
Bahçeli'den Ülkücü İşareti Yapan Kişiye Çok Sert Tepki 1
okul öncesinde yüz yüze eğitimin 5 güne çıkarılması 1
Jak Kamhi 3
SON İLANLAR
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı personel alacak
TÜBİTAK, 32 Ar-Ge personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam