1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kokain doktoru' turne müdürüymüş

İstanbul Ambarlı gümrüğünde geçen hafta düzenlenen operasyonla ele geçirilen 258 kilo kokainin ayrıştırıcısı olarak gözaltına alınan "Doktor" lakaplı İngiliz Anthony Murray'ın İngiliz müzik gruplarından Happy Monday's ve Black Grape'in eski turne müdürü olduğu ortaya çıktı.
 09 Ekim 2020 07:42
+Aa- Yazdır
Kokain doktoru' turne müdürüymüş


Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göe: İstanbul Narkotik polisi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de önemli bir operasyona imza atmıştı. İki birimin ortaklaşa yaptığı çalışmada, Kolombiya'dan gelen ve Ambarlı Limanı'na yanaşan bir gemideki altı konteyner içerisinde 258 kilo kokain ele geçirilmişti. Yaklaşık 120 ton gübre içerisine karıştırılan kokainin uluslararası bir şebeke tarafından Türkiye'ye sokulduğu belirlenmişti.

Uyuşturucuyu yakaladıktan sonra uluslararası çalışan zehir şebekesinin Türkiye ayağına yönelik çalışma yapan ekipler, 15 şüpheliyi İstanbul'da gözaltına almıştı. Yakalanan şüpheliler arasında bulunan ve İngiltere'den geldiği belirlenip şebeke üyeleri tarafından "doktor" lakabıyla anılan Anthony Murray'ın uyuşturucuları gübreden ayırmakla görevli olduğu ve uyuşturucunun yola çıkmasının ardından İngiltere'den İstanbul'a geldiği belirlenmişti.

Yakalandıktan sonra İngiliz medyasında da geniş yer alan "Doktor" lakaplı Murray'ın, İngiliz müzik grupları Happy Monday's ve Black Grape'in eski turne müdürü olduğu ortaya çıktı. Daha önceden de uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenilen Anthony Murray'ın iki oğlunun da uyuşturucu olaylarına karıştığı öğrenilirken, Türkiye'de tutuklanan "doktor"un iki müzik grubu üyeleriyle yakın arkadaşlıkları olduğu da öğrenildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Güvenmesi için silahın şarşörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü
09 Ekim 2020 08:37		 Kayıp kızın cinsel saldırı korkusuyla kaçtığı ortaya çıktı
09 Ekim 2020 08:33
Üzerine balkon duvarı devrilen çocuk hayatını kaybetti
09 Ekim 2020 07:53		 Soyguncu kuyumcuya muşta ile saldırdı
09 Ekim 2020 07:50
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
09 Ekim 2020 06:50		 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu öldüğü iddiası
08 Ekim 2020 20:40
İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı
08 Ekim 2020 20:29		 'Kumpas ve tehdit' soruşturması: Gazeteci Mehmet Özışık ifadeye çağrıldı
08 Ekim 2020 18:09
Eşiyle tartışıp rastgele ateş açtı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı
08 Ekim 2020 17:57		 Bolu'da kavgaya müdahale eden polis yaralandı
08 Ekim 2020 17:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:37 - Güvenmesi için silahın şarşörünü verdi, namludaki kurşunla öldürdü08:37 - Türkçe, matematik, İngilizce yüz yüze08:35 - Freni boşalan kamyonun trafikte 2 kilometre geri gitti08:33 - Kayıp kızın cinsel saldırı korkusuyla kaçtığı ortaya çıktı08:18 - Öğrenci şehirlerine korona darbesi07:59 - Kenevir çiçek açıp ilaç olsun
07:56 - Tuma Çelik kararı Resmi Gazete'de: Dokunulmazlığı resmen kaldırıldı07:53 - Üzerine balkon duvarı devrilen çocuk hayatını kaybetti07:51 - 195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler07:50 - Çalışanlar ünlü şirketin ticari sırlarını satmış07:50 - Soyguncu kuyumcuya muşta ile saldırdı07:42 - Kokain doktoru' turne müdürüymüş
07:30 - En büyük havuz açıldı07:15 - Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı07:05 - İçimizdeki tehlike! 19 gün boyunca virüsü yayıyorlar06:50 - Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı06:40 - Kaymakamlara özel 'VIP' silme programı
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakamlara özel 'VIP' silme programı
Bu ilde 217 okulda yüz yüze eğitim kararı alındı
URAP 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlandı
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Yiannis Lagos tutuklandı
Şehzadeler şehri Amasya
İçimizdeki tehlike! 19 gün boyunca virüsü yayıyorlar
Kırgızistan'da FETÖ'den Gezi taktikleri
195 öğretim üyesine adrese teslim kadro vermişler
Kokain doktoru' turne müdürüymüş
Bakan Koca 6 ilin sağlık müdürleriyle görüştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
burhan kuzu'nun deva partisi'ne geçmesi 3
Likidite 2
Ozan tufan 1
bugün aslında dündü 2
Gümrük Beyannamesi 3
nazara gelmek 1
Maraşın kıyılarının halkın kullanımına açılması 4
Kurumlar Vergisi 1
tavşan yürekli 1
mide hastalıkları 2
SON İLANLAR
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi sözleşmeli 90 sağlık personeli alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Samsun Canik İmar 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel Geçici 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
TÜBİTAK, 2 Uzman Yardımcısı personel alacak
TÜBİTAK, 32 Ar-Ge personeli alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam