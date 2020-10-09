Kokain doktoru' turne müdürüymüş
|09 Ekim 2020 07:42
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Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göe: İstanbul Narkotik polisi ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de önemli bir operasyona imza atmıştı. İki birimin ortaklaşa yaptığı çalışmada, Kolombiya'dan gelen ve Ambarlı Limanı'na yanaşan bir gemideki altı konteyner içerisinde 258 kilo kokain ele geçirilmişti. Yaklaşık 120 ton gübre içerisine karıştırılan kokainin uluslararası bir şebeke tarafından Türkiye'ye sokulduğu belirlenmişti.
Uyuşturucuyu yakaladıktan sonra uluslararası çalışan zehir şebekesinin Türkiye ayağına yönelik çalışma yapan ekipler, 15 şüpheliyi İstanbul'da gözaltına almıştı. Yakalanan şüpheliler arasında bulunan ve İngiltere'den geldiği belirlenip şebeke üyeleri tarafından "doktor" lakabıyla anılan Anthony Murray'ın uyuşturucuları gübreden ayırmakla görevli olduğu ve uyuşturucunun yola çıkmasının ardından İngiltere'den İstanbul'a geldiği belirlenmişti.
Yakalandıktan sonra İngiliz medyasında da geniş yer alan "Doktor" lakaplı Murray'ın, İngiliz müzik grupları Happy Monday's ve Black Grape'in eski turne müdürü olduğu ortaya çıktı. Daha önceden de uyuşturucudan sabıkası olduğu öğrenilen Anthony Murray'ın iki oğlunun da uyuşturucu olaylarına karıştığı öğrenilirken, Türkiye'de tutuklanan "doktor"un iki müzik grubu üyeleriyle yakın arkadaşlıkları olduğu da öğrenildi.
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