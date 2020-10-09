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Çalışanlar ünlü şirketin ticari sırlarını satmış

İlaç ve kozmetik firmasının çalışanları hakkında rakip firmalara şirketin ürün formüllerini, müşteri portföyünü ve ticari sırlarını sattıkları iddia edildi. Bu sırları satın alanlardan biri de eski ortak çıktı.
 09 Ekim 2020 07:50
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Çalışanlar ünlü şirketin ticari sırlarını satmış


Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Ünlü ilaç ve kozmetik firması Farmasi, çalışanlarının suç şebekesi kurarak kozmetik sektöründe yeni faaliyete başlayan başka bir kozmetik firmasına ürün formüllerini, müşteri portföyünü ve ticari sırlarını sızdırdıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Farmasi şirketinin sağlık ve kozmetik sektöründe Türkiye'nin en büyük beş şirketinden biri olup 1950 yılında kurulduğu belirtildi. Dilekçede, şirketin milyonlarca insana ve özellikle de ev hanımlarına istihdam alanı yaratan bir kuruluş olduğu belirtilerek, "Tüm bunları yaparken şirketin faaliyetlerini sağlıkla devam ettirmesi için en önemli etken, çalışanlarıyla paylaştığı sır niteliğindeki belge ve bilgilerin ve aynı zamanda potansiyel doğrudan satıcı konumunda olan müşteri bilgilerinin, ürün formüllerinin ve özel firma bilgilerinin güçlü bir şekilde korunmasıdır"
denildi.

Ticari sırlar

Şirketin ticari faaliyetlerinde dürüstlük ilkesini temel alarak yoluna devam ettiği belirtilen dilekçede, "Güvene dayalı ilişkide şirket sırlarını teslim ettiği çalışanlarının suç şebekesi kurarak, şirket sayesinde edindikleri imkan, bilgi ve ticari çevre ile haksız rekabet oluşturarak müvekkil şirketi zarara uğrattıkları tespit edilmiştir. Bu şüpheliler, kozmetik sektöründe yeni faaliyete başlayan ve tespit edildiği kadarıyla temel hedefi müvekkil şirketin ürün formüllerini, müşteri portföyünü ve ticari sırlarını hukuka aykırı olarak ele geçirerek faaliyetine devam etmek olan UNICE Kozmetik Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine hizmet etmektedirler" denildi.

Formülleri satıldı

Şüphelilerden Ö.K.'nin 17 Ağustos 2020 tarihinde istifa ettiği ve görevde olduğu süre içinde Türkiye genelindeki tüm girişimcilerin kimlik ve iletişim bilgilerine, girişimcilerin aylık cirolarına, tüm ürünlerin satış adetlerine ve fiyatlarına, kampanya bilgilerine, pazarlama stratejilerine, satış metotlarına, girişimcilere sunulan eğitim içeriklerine ve bu sayılanlardan başka daha birçok gizli bilgi niteliğinde olabilecek verilere sahip olduğu belirtildi.

Dilekçede, şüpheli Ö.K.'nın istifa ettiği gün Unice firmasının ortağı G.K. ile Farmasi şirketine ait telefondan mesajlaştığı ve şirket bilgilerini, ürün formüllerini, müşteri bilgilerini müvekkil şirkette çalıştığı dönemden itibaren Unice isimli firma yetkililerine gönderdiğinin tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerden F.S.D.'nin ise 11 Ağustos 2020 tarihinde kendi isteği ile istifa ettiği, daha sonra ise Unice firmasına Farmasi şirketinin sırlarını, formüllerini ve müşteri bilgilerini sızdırdığı belirtildi.
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